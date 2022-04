Fauve d'Epalinges: la piste d’un chien errant est privilégiée

La police a de nouveaux indices: le fauve d'Epalinges ne serait pas un lion

Un fauve aurait été aperçu dans les rues d'Epalinges (VD), jeudi. Rapidement, la police a déployé les gros moyens. Ce vendredi, elle donne de nouveaux éléments et l'animal serait plus proche du canidé que du lion.

Suite au signalement d’un fauve, jeudi, des recherches importantes ont été entreprises par les forces de l'ordre vaudoises aux alentours d'Epalinges. Elles n’ont pas permis d’identifier ou de retrouver l’animal sauvage.

Toutefois, suite aux recherches intensives et aux éléments recueillis sur place, le vétérinaire cantonal, les gardes-faune et la police ont mis en évidence des empreintes de pattes à proximité du lieu où se trouvait la bête. Celles-ci ne correspondent pas à un félin de grande taille et le vétérinaire cantonal privilégie la piste d’un chien errant.

Pour rappel, cette intervention avait nécessité, jeudi soir, la présence de plusieurs patrouilles de gendarmerie et mixtes, de la police municipale de Lausanne, de la brigade canine, du Dard, de l’appui d’un hélicoptère de l’armée avec un gendarme, de la police de sûreté, de la police de la faune nature et du vétérinaire cantonal. (jah/comm)