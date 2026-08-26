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Retour sur les heurts de l'été 2025 à Lausanne

Il y a un an, le quartier de Prélaz, à Lausanne, s'embrasait après la mort de deux adolescents et les révélations de groupes WhatsApp racistes au sein de la police.

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Un an après, le dialogue reste fragile. Retour sur les événements de l'été 2025 qui ont marqué le quartier de Prélaz, à Lausanne.

L'engrenage fatal de l'été 2025

La tension monte d'un cran le 1er juillet 2025 lorsque Camila, 14 ans, décède lors d'une course-poursuite à la suite d'un «rodéo urbain». Le 24 août, le drame se répète: Marvin, un jeune-homme de 17 ans connu localement, s'encastre contre un mur en scooter alors qu'une patrouille le poursuit pour un brigandage avec lequel il n'avait pourtant aucun lien.

La nouvelle de la mort du jeune rappeur se propage comme une traînée de poudre. En quelques heures, la colère s'empare de Prélaz: feux de poubelles, tirs de pyrotechnie et affrontements directs avec la police plongent le quartier dans une première nuit de chaos.

Les révélations des groupes WhatsApp

Au lendemain de sa mort, la Municipalité lâche une bombe: des policiers s'échangeaient des messages discriminatoires sur WhatsApp.

C'en est trop pour les jeunes de ce quartier populaire. Prélaz s'embrase alors pour une deuxième nuit d'émeutes urbaines d'une rare violence.

La colère a depuis laissé place à une tentative de reconstruction. Peu après les événements, près de 1000 personnes ont marché pour Marvin et depuis la police a tenté de renouer le contact via des «cafés police» et des groupes de discussion.

Le samedi 29 août 2026, le Parc de Valency accueillera le vernissage à titre posthume de l'album de Marvin, un hommage organisé par le festival Afrique en ville, dont l'édition précédente avait été annulée à la suite du décès du jeune artiste. (jc)

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