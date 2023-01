Un ancien municipal d'Aigle accusé d'escroquerie devant la justice

Le tout premier cas listé dans le document du ministère public trouve sa genèse en 2007. Des héritiers auraient confié plus de 58 000 francs à une firme de l'accusé, sans mandat écrit. Lorsque, dix ans plus tard, l'un des cohéritiers a voulu récupérer sa part, soit environ 7300 francs, sa requête est restée lettre morte . Une autre fois, remontant à 2013, un homme aurait perdu 661 000 francs, issus de son deuxième pilier, dans un soi-disant «plan de rente».

L'ex-élu doit aussi répondre de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres, d'infraction à la loi contre la concurrence déloyale et d'infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier. Toutes déposées en 2017, les plaintes qui le visent émanent de particuliers, mais aussi de deux entreprises.

Le procès d'un ancien municipal d'Aigle (VD) accusé entre autres d'escroquerie et d'abus de confiance dans le cadre de ses activités professionnelles s'ouvre mardi devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey (VD). L'homme est soupçonné d'avoir soustrait près de 2,9 millions de francs au total à une dizaine de victimes. Il risque la prison.

