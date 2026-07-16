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Vaud: un bancomat attaqué à l'explosif à Ballaigues

Un bancomat attaqué à l&#039;explosif jeudi matin à Ballaigues (VD)
L'explosion a fortement endommagé le dispositif de la BCV à Ballaigues (VD).Image: Google street view

Encore un bancomat romand attaqué à l'explosif

Un distributeur BCV a été la cible de malfrats jeudi matin à Ballaigues (VD). Les auteurs sont en fuite.
16.07.2026, 09:1416.07.2026, 09:14

Une attaque à l'explosif d'un bancomat s'est déroulée jeudi matin vers 03h00 à Ballaigues (VD). Il n'y a pas eu de blessé.

L'information, rapportée par 20 minutes, a été confirmée vers 08h45 à Keystone-ATS par la police cantonale vaudoise. A cette heure-là, les auteurs étaient toujours en fuite. Il n'est pas encore établi s'ils sont parvenus à emporter de l'argent.

La Suisse ne serait «pas en mesure d'endiguer» les attaques de bancomats

L'explosion a fortement endommagé le dispositif de la BCV et le secteur a été bouclé. La circulation est interrompue sur la Grand-Rue, l'artère principale de la commune du Jura-Nord vaudois.

Le reste de l'enquête sera menée par Fedpol, comme c'est systématiquement le cas lorsque des explosifs sont utilisés, a encore précisé le porte-parole de la police cantonale vaudoise. (jzs/ats)

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