Les Vaudoiseries ont eu lieu du 2 au 3 octobre 2026 à Lausanne. Image: Les Vaudoiseries

Une «fréquentation importante»: cet événement lausannois a cartonné

Les Vaudoiseries avaient pour objectif de redynamiser le centre-ville de Lausanne. Du 2 au 3 octobre, 40 collaborations ont eu lieu entre commerces et talents vaudois. La foule était au rendez-vous.

Plus de «Suisse»

Une fréquentation «nettement supérieure» à celle d'un week-end habituel d'octobre, des commerces lausannois animés et un enthousiasme partagé: le pari est réussi pour la première édition des Vaudoiseries, selon ses organisateurs. Le public a répondu présent pour découvrir plus de 40 collaborations entre commerces et talents vaudois vendredi et samedi.

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«Nous avons constaté une fréquentation bien plus importante que d'habitude à cette période de l'année. Le monde attire le monde: cette dynamique s'est ressentie dans les rues et les commerces, avec une énergie et un enthousiasme qui ont marqué cette première édition», affirme David Pérez, vice-président du Trade Club Vaud et membre du comité de pilotage des «Vaudoiseries – le comptoir des créatrices et créateurs», cité dimanche dans un communiqué.

C'est dans le cadre du plan d'action de la Ville de Lausanne pour soutenir ses commerçants et renforcer l'attractivité du centre-ville, que ce nouveau concept de comptoir est venu égayer les rues de la capitale vaudoise vendredi et samedi. Il se veut un rendez-vous festif invitant des artisans et artistes du canton à exposer leurs créations dans les commerces participants.

Rendez-vous appelé à durer

Plus de 40 collaborations ont été proposées pour cette première édition. Concrètement, pendant deux jours, les commerces du centre-ville ont ouvert leurs portes à des créatrices et créateurs vaudois pour proposer au public une expérience originale mêlant savoir-faire local, découvertes, rencontres et animations.

Les Vaudoiseries sont le fruit d'un projet collectif rassemblant, à travers l'association DECLIC (Développement économique du commerce lausannois et des intérêts communs) les principaux acteurs économiques lausannois: la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), le Trade Club Vaud, Hôtellerie lausannoise, GastroLausanne, l'Association des parkings privés lausannois (APPL), La Belle Nuit, Lausanne Tourisme, l'Association lausannoise du coeur de Ville et Economie Région Lausanne. L'événement est soutenu par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.

«Cette première édition pose les bases d’un rendez-vous appelé à durer. Commerces, artisanes, artisans et public ont exprimé leur envie de retrouver les Vaudoiseries, tandis que de nouvelles idées se dessinent déjà pour l'an prochain», écrivent encore les organisateurs. Elles reviendront le premier week-end d'octobre 2027. (ag/ats)