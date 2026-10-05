bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Lausanne: Les Vaudoiseries ont attiré la foule

Les Vaudoiseries à Lausanne.
Les Vaudoiseries ont eu lieu du 2 au 3 octobre 2026 à Lausanne.Image: Les Vaudoiseries

Une «fréquentation importante»: cet événement lausannois a cartonné

Les Vaudoiseries avaient pour objectif de redynamiser le centre-ville de Lausanne. Du 2 au 3 octobre, 40 collaborations ont eu lieu entre commerces et talents vaudois. La foule était au rendez-vous.
05.10.2026, 11:4905.10.2026, 11:49

Une fréquentation «nettement supérieure» à celle d'un week-end habituel d'octobre, des commerces lausannois animés et un enthousiasme partagé: le pari est réussi pour la première édition des Vaudoiseries, selon ses organisateurs. Le public a répondu présent pour découvrir plus de 40 collaborations entre commerces et talents vaudois vendredi et samedi.

On vous en parlait ici 👇🏻

«Lausanne n'appartient pas qu'aux Lausannois»
«Lausanne n'appartient pas qu'aux Lausannois»

«Nous avons constaté une fréquentation bien plus importante que d'habitude à cette période de l'année. Le monde attire le monde: cette dynamique s'est ressentie dans les rues et les commerces, avec une énergie et un enthousiasme qui ont marqué cette première édition», affirme David Pérez, vice-président du Trade Club Vaud et membre du comité de pilotage des «Vaudoiseries – le comptoir des créatrices et créateurs», cité dimanche dans un communiqué.

C'est dans le cadre du plan d'action de la Ville de Lausanne pour soutenir ses commerçants et renforcer l'attractivité du centre-ville, que ce nouveau concept de comptoir est venu égayer les rues de la capitale vaudoise vendredi et samedi. Il se veut un rendez-vous festif invitant des artisans et artistes du canton à exposer leurs créations dans les commerces participants.

Rendez-vous appelé à durer

Plus de 40 collaborations ont été proposées pour cette première édition. Concrètement, pendant deux jours, les commerces du centre-ville ont ouvert leurs portes à des créatrices et créateurs vaudois pour proposer au public une expérience originale mêlant savoir-faire local, découvertes, rencontres et animations.

«Nous serons l’endroit le plus sûr de Lausanne!»
«Nous serons l’endroit le plus sûr de Lausanne!»

Les Vaudoiseries sont le fruit d'un projet collectif rassemblant, à travers l'association DECLIC (Développement économique du commerce lausannois et des intérêts communs) les principaux acteurs économiques lausannois: la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL), le Trade Club Vaud, Hôtellerie lausannoise, GastroLausanne, l'Association des parkings privés lausannois (APPL), La Belle Nuit, Lausanne Tourisme, l'Association lausannoise du coeur de Ville et Economie Région Lausanne. L'événement est soutenu par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.

«Cette première édition pose les bases d’un rendez-vous appelé à durer. Commerces, artisanes, artisans et public ont exprimé leur envie de retrouver les Vaudoiseries, tandis que de nouvelles idées se dessinent déjà pour l'an prochain», écrivent encore les organisateurs. Elles reviendront le premier week-end d'octobre 2027. (ag/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Guy Parmelin pouvait «English understand»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Les loyers ont augmenté de 32% en Suisse: l'Asloca s'insurge
L'Association des locataires dénonce la charge financière croissante qui pèse sur les locataires suisses. Des mesures sont réclamées.
Les loyers en Suisse ont augmenté de quelque 32% en 20 ans, selon l'Association des locataires (Asloca). A l'occasion de la Journée internationale des locataires, lundi, l'organisation attire l'attention sur la charge financière croissante qui pèse sur les locataires en Suisse. Elle réclame des mesures.
L’article