Vaud confirme la présence de loups à la Vallée de Joux



Vaud confirme la présence de loups dans la région

Des loups ont investi un coin du territoire vaudois. Un organisme met tout en place pour favoriser la cohabitation avec les habitants.

Certains Vaudois ont récemment affirmé avoir aperçu un louveteau dans le massif du Risoud, à la Vallée de Joux. Dans un communiqué publié ce vendredi, le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) vient de confirmer la rumeur et a même surenchéri: il y a en fait toute une «nouvelle meute sur le territoire cantonal vaudois». C'est la seconde répertoriée dans la zone, après celle du Marchairuz en 2019.

Au grand étonnement de Jean-Marc Landry, biologiste mandaté par le Canton pour accompagner les éleveurs, qui a expliqué au 24 Heures avoir été informé du fait que des loups s’étaient reproduits sur le côté français de la frontière uniquement, mais jamais en Suisse:

«La présence de cette seconde meute n’était pas attestée côté suisse jusqu’à présent. Seul un couple avait été observé dans le Risoud.»

Selon les informations de ce spécialiste du loup: «il ne s’agit pas d’une meute spécifique».

Tirs de régulation seulement sur loups âgés

Le DES ajoute que le bilan officiel des attaques par le loup fait, à ce jour, état de onze bovins et quatre chèvres tués dans le Jura vaudois. Dans les Alpes, les chiffres montent jusqu'à 28 moutons, six chèvres et un veau. Pour l'organisme, l'objectif est clair: «améliorer la cohabitation avec le loup».

Pour renforcer le dialogue avec tous les acteurs concernés par la présence de ces canidés, le DES promet:

Des rencontres avec des représentants de la branche dans quelques semaines.

Le financement de parcs sécurisés pour les veaux.

Le renforcement de l’accompagnement technique via la Fondation J.-M. Landry.

L'analyse de la vulnérabilité des alpages jurassiens dans le courant de l’automne et de l’hiver.

Dans son communiqué, le DES ajoute qu'il procédera à des tirs de régulation sur les loups. Si la Confédération lui a accordé une autorisation valable jusqu’en mars 2022, le Canton compte, toutefois, adresser une demande à l’Office fédéral de l’environnement afin de pouvoir cibler à l’avenir des populations plus âgées.

Un dialogue a été ouvert avec les opposants aux tirs présents dans la région du Marchairuz «afin de leur présenter la situation et le cadre légal fédéral qui préside à l’action de l’État». (mndl)