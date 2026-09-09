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Valérie Dittli a encore des problèmes



Le Centre Vaud annonce vouloir déposer jeudi une nouvelle dénonciation pénale contre la conseillère d'Etat Valérie Dittli, en lien avec un compte bancaire de sa section Lavaux-Oron.

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La conseillère d'Etat vaudoise Valérie Dittli est de nouveau visée par une dénonciation pénale. Cette fois, c'est Le Centre Vaud qui annonce vouloir en déposer une jeudi en lien avec un compte bancaire de la section Lavaux-Oron du parti centriste.

Le président du Centre Vaud Giancarlo Sergi a confirmé mercredi à Keystone-ATS cette information révélée par le Blick Romandie. La procédure concerne précisément un sous-compte de la section Lavaux-Oron à la BCV, créé en 2025, afin de financer la campagne de l'actuelle ministre de l'agriculture et du numérique pour un nouveau mandat au gouvernement cantonal.

22 000 francs

Pour rappel, cette section soupçonne Valérie Dittli d'avoir tenté de fermer ce compte bancaire contenant 22'000 francs il y a quelques jours et de vouloir transférer l'argent. La ministre, qui dispose d'une procuration individuelle pour ce sous-compte, avait aussitôt réfuté ces accusations.

La section a depuis bloqué ce compte et retiré la procuration à Mme Dittli. Celle-ci réclame toutefois toujours l'argent, mais le parti s'y oppose. (sda/ats)