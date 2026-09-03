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Valérie Dittli a reçu des dons mystérieux

Valérie Dittli a reçu des dons mystérieux

Un propriétaire de vignes du canton de Vaud aurait versé de l’argent à Valérie Dittli, un jour après qu’un plan d'aide pour la viticulture vaudoise a été dévoilé, à hauteur de 17 millions de francs, révèle la RTS.
03.09.2026, 21:2103.09.2026, 21:21

«Un don de 20 000 francs a été versé par un riche propriétaire viticole sur un compte du Centre Lavaux – Oron, pour soutenir l'activité politique de la conseillère d'Etat Valérie Dittli», révèle la RTS. Selon le service public, cette somme aurait été versée le 14 novembre 2025, un jour après qu’un plan d'aide pour la viticulture vaudoise a été dévoilé, à hauteur de 17 millions de francs.

On parle ici d’un sous-compte du Centre Vaud, que Valérie Dittli était la seule à utiliser, toujours selon la RTS. Cette dernière révèle aussi que ces dons «proviendraient de quatre sociétés appartenant à Jürg Staübli, un grand propriétaire de vignes dans le canton de Vaud et l'une des 300 plus grandes fortunes de Suisse», nous dit la chaîne nationale, qui cite également Bilan. Jürg Staübli a répondu à la RTS:

«Oui, je connais Valérie, oui, je l'ai soutenue financièrement, oui, je suis de l'avis qu'elle fait un très bon travail dans sa fonction de ministre de l'Agriculture et de la Viticulture»
Jürg Staübli, à la RTS

Ces dons sont-ils légaux? «La Chancellerie cantonale rappelle que les conseillers d'État ne peuvent accepter de dons en espèces, quel qu'en soit le montant. Une directive interne fixe par ailleurs à 300 francs le plafond des dons de faible importance acceptables pour l'ensemble des fonctionnaires», lit-on encore sur le site de la RTS.

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