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La frontière entre Vaud et Fribourg va changer

Une vue de l&#039;eglise de Siviriez ou est visible la Chapelle de Marguerite Bays ce jeudi 10 octobre 2019 a Chavannes-les-Forts pres de Siviriez. Marguerite Bays, est nee dans le hameau suisse de La ...
L'opération intervient dans le cadre du remaniement parcellaire de Siviriez (FR).Image: KEYSTONE

«Un événement rare»: la frontière entre Vaud et Fribourg va changer

Plusieurs bornes historiques vont être déplacées cette semaine à Siviriez (FR), nécessitant une adaptation des limites territoriales. Explications.
17.06.2026, 09:1517.06.2026, 09:15

La limite territoriale entre les cantons de Fribourg et de Vaud est en cours de «légère adaptation» dans le cadre du remaniement parcellaire de Siviriez (FR). L'opération, qui se déroule ce mardi et mercredi, nécessite le déplacement de plusieurs bornes historiques.

Il s’agit d’un «événement rare présentant des intérêts historiques, territoriaux et techniques», ont fait savoir mardi sur place les intervenants d'un point presse organisé par la Direction des finances (DFIN) du canton de Fribourg. Les participants ont assisté aux travaux menés pour concrétiser une démarche «peu courante».

«On déplace les bornes historiques pour faire coïncider les limites de propriété avec la limite cantonale», a décrit Pierre Dumas, ingénieur géomètre chez Geosud, à Romont, chargé des travaux. «La dernière fois, c'était il y a une dizaine d'années, aussi avec un remaniement parcellaire. Mais cela reste assez particulier.»

Reporté en 2025 à cause de la météo

«Il n'y a ni gagnants ni perdants, c'est zéro à zéro», a noté Pierre Dumas, répondant à la question de savoir qui de Fribourg ou Vaud étendait son territoire, en se référant au Mondial de football. «Les bornes sont les plus petits monuments historiques, même si elles ne sont pas protégées», a ajouté pour sa part Jean-Pierre Anderegg.

«Les bornes historiques sont datées, portent des armoiries et des numéros», a indiqué encore cet historien spécialiste du domaine, pour qui elles constituent «des témoins de notre passé». Les plus anciennes remontent au 16e siècle.

«Elles présentent une valeur patrimoniale et non intrinsèque»
Jean-Pierre Anderegg

La plupart des bornes déplacées entre mardi et mercredi du côté de Siviriez, dans le district de la Glâne, datent de 1727, a détaillé Jean-Pierre Anderegg, qui a procédé au recensement des bornes valdo-fribourgeoises à sa retraite. Le chantier avait été agendé en juin 2025, mais avait été reporté pour des raisons météorologiques. (jzs/ats)

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