En vidéo, elle nous raconte pourquoi elle aime tant son métier mais évoque aussi les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Sans oublier les défis auxquels doit faire face sa branche avec une population qui vieillit de plus en plus. «Dans quelques années, nous ferons face à une augmentation du nombre d’hospitalisations des personnes âgées», explique-t-elle. Entretien .👇

Aperçu des résultats de la votation: le point sur la loi Covid et les initiatives

Le 28 novembre 2021, la Suisse votera une nouvelle fois. La dernière votation populaire de l’année comprend un nouveau référendum contre la loi Covid, ainsi que les initiatives sur les soins infirmiers et la justice. Voici de brefs résumés, les pronostics et les résultats.

En juin dernier, les électeurs suisses ont voté et approuvé la loi Covid. Aujourd'hui, un nouveau référendum est lancé contre cette dernière. Dans le même temps, une initiative sur les soins infirmiers vise à améliorer les conditions de travail de la profession. L'initiative sur la justice veut quant à elle modifier la procédure de désignation des juges fédéraux. Voilà donc le programme national des votations du 28 novembre. Vous trouverez ici les résultats des sondages et les conclusions qui en sont faites, ainsi que d'autres informations plus détaillées.