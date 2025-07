Euro 2025: l'équipe d'Espagne fait un joli clin d'oeil à la Suisse

La vidéo promotionnelle Instagram de l'équipe de football féminine d'Espagne fait un clin d'oeil à l'Eurovision

L'équipe d'Espagne a choisi une chanson suisse pour faire sa promo

La sélection espagnole a posé ses valises à Lausanne pour l'Euro 2025. Dans le clip montrant l'arrivée des joueuses sur nos terres, la Roja a glissé un clin d'oeil à la Suisse que watson n'a pas raté.

Dire qu'elles étaient attendues est un euphémisme, la sélection espagnole, championne du monde en titre (2023) et vainqueur de la ligue des Nations l'année passée, a été accueillie par des dizaines de supporters devant le Royal Savoy à Lausanne ce dimanche à quelques jours de leur entrée en lice durant l'Euro 2025. Alors que les premiers posts Instragram tournés en Suisse commencent à fleurir, la Roja a rendu un hommage original à notre pays.

Zoë Më, muse inattendue de la Roja 👇 Vidéo: watson

En effet, le clip qui montre l'arrivée des joueuses de Montserrat Tomé a comme bande-son la chanson Voyage de Zoë Më, représentante de la Suisse à l'Eurovision 2025. Nous avons montré le clip à Zoe Me qui n'en avait pas connaissance et qui s'est montrée plus d'enchantée par le clin d'oeil.

«Je trouve ça vraiment trop mignon que l’équipe nationale espagnole ait utilisé ma chanson Voyage, avec une légende qui fait écho au titre de ma chanson: ‹Il y a des voyages qu’on n’oublie jamais›.» Zoë Më

L'artiste fribourgeoise n'est toutefois pas étonnée par l'utilisation de sa chanson par la communication de l'équipe d'Espagne, elle nous rappelle que le jury professionnel espagnol avait donné douze points durant la finale de l'Eurovision et qu'elle reçoit sur ses réseaux de nombreuses reprises de sa chanson en espagnol.

«En ce moment, dans les pays qui écoutent le plus la chanson à l'international, on retrouve l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et la Finlande» Zoë Më

Enfin, Zoë Më qui sortira son nouveau single intitulé «Millions de moi», le 4 juillet, nous glisse qu'elle espère que sa chanson attirera l'attention du monde du sport et des personnes qui n'ont pas regardé l'Eurovision. Suite à notre échange, nous avons remarqué un like supplémentaire à la publication espagnole, une musicienne helvète s'est ajoutée au lot de fans de la publication.