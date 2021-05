Endométriose: «La douleur, c'est comme des coups de poignard»

Vous êtes atteinte d'endométriose?

En Suisse, des organismes vous écoutent, vous accompagnent ou vous soignent. Les voici:



Centre d'endométriose: mis en place en 2016, l'hôpital cantonal de Genève a créé un service de prise en charge, du diagnostic au traitement de la maladie. Plus d'infos ici.

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, 022 372 44 00



S-Endo: fondée en 2016, l'association accompagne les personnes souffrant d'endométriose et lance des initiatives pour notamment faire reconnaître la maladie et promouvoir les recherches scientifiques. Plus d'infos ici.

info@s-endo.ch



Endosoutien: lancée en 2020 par Morgane elle-même, cette page Instagram aide à mieux comprendre la maladie d'endométriose. Plus d'infos ici.