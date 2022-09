La Fête des vendanges de Russin a attiré plus de 35 000 personnes

Retour réussi pour la Fête des vendanges dans le canton de Genève. Après deux ans d'interruption à cause de la pandémie, participants et organisateurs ont pu festoyer en grande pompe!

Des participants sur un char défilent dans les rues du village pendant le traditionnel cortège, lors de la 59e Fête des Vendanges de Russin, ce dimanche 18 septembre 2022 Image: sda

La Fête des vendanges de Russin (GE) a fait un retour réussi ce week-end après deux ans d'interruption en raison de la pandémie. Plus de 35 000 personnes ont participé à cet événement qui est devenu au fil des ans une véritable vitrine du terroir genevois.

«C'était un grand millésime», s'est réjoui dimanche Marc Baudat du comité d'organisation de cette 59e édition. Russin, petit village d'environ 400 habitants niché au coeur du vignoble du Mandement, est devenu la capitale gustative et oenologique du bout du lac le temps d'un week-end ensoleillé mais un peu frais.

Tout le monde s'y bouscule

Cette édition était donc un grand succès, selon le comité d'organisation, qui ne déplore aucun incident. Les quelque 300 bénévoles ont contribué à faire de cette fête un événement très couru. A Genève, la Fête des Vendanges de Russin est une des plus grosses manifestations du canton après les festivités de l'Escalade. Tout le monde s'y bouscule: familles, citadins, voisins, copains et expatriés.

La manifestation a été créée en 1963 par la «Jeunesse» dans le but de faire la fête. Au fil des ans, la Fête des Vendanges est devenue un véritable hommage au vignoble genevois, à ses producteurs et aux produits du terroir. Cette année, les visiteurs ont pu goûter 135 crus issus d'une trentaine de cépage. Par contre, pas d'alcool fort pendant ces deux jours de fête.

Vieux tracteurs

Les festivités ont débuté samedi matin avec la traditionnelle cérémonie d'intronisation et d'élévation de grade des compagnons de l'Académie du Cep. Les enfants étaient à la fête samedi après-midi avec un rallye dans le village. La journée s'est terminée avec un grand bal populaire.

Le public était visiblement ravi d'admirer les Saint-Bernard, les sonneurs de cloches, les vieux tracteurs et les chars des jeunesses locales. Image: sda

Dimanche, le traditionnel cortège et sa quinzaine de chars décorés et fleuris ont paradé en fanfare dans les rues de Russin. Le public était visiblement ravi d'admirer les Saint-Bernard, les sonneurs de cloches, les vieux tracteurs et les chars des jeunesses locales toujours décorés avec beaucoup d'originalité, à l'instar de celui aux allures de paradis sous les palmiers. (ats/myrt)