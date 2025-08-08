On en sait plus sur l'importante opération de police à Lausanne

Jeudi, un important déploiement policier a eu lieu autour de la filiale UBS de la place Saint-François, en plein cœur de Lausanne. Policiers et groupes d'interventions ont pris possession des lieux, tous fusils et pistolets dehors.
Vendredi, la commune de Lausanne en a donné les raisons sur la page d'informations de son site internet: la crainte d'une prise d'otage au sein de la grande banque.
«Au vu de ces informations inquiétantes, un dispositif policier conséquent a été rapidement mis en place. Par la suite, les renseignements collectés sur site ont permis d’exclure toute problématique sécuritaire», nous indique-t-on.
L'intervention policière a pris fin «à 15h10, après une levée de doute effectuée par les intervenants». Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête. La police précise en outre que la population n'a été mise en danger à aucun moment.
Une trentaine de policiers ont été engagés, issus de nombreuses unités (Unités d’interventions et d’actions de proximité, du Groupe motocycliste, de la Police judiciaire, du Groupe d’intervention, ainsi que du Détachement d’action rapide et de dissuasion de la Police cantonale vaudoise).
(acu)