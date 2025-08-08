Le déploiement en plein cœur de Lausanne a impressionné les passants. Keystone

On en sait plus sur l'importante opération de police à Lausanne

La place Saint-François à Lausanne était le théâtre d'un important déploiement policier, jeudi. En cause: la crainte d'une prise d'otage dans la succursale UBS.

Jeudi, un important déploiement policier a eu lieu autour de la filiale UBS de la place Saint-François, en plein cœur de Lausanne. Policiers et groupes d'interventions ont pris possession des lieux, tous fusils et pistolets dehors.

Vendredi, la commune de Lausanne en a donné les raisons sur la page d'informations de son site internet: la crainte d'une prise d'otage au sein de la grande banque.

«Peu après 14h00, la police était informée qu’une potentielle prise d’otage était en cours au sein de la banque UBS»

«Au vu de ces informations inquiétantes, un dispositif policier conséquent a été rapidement mis en place. Par la suite, les renseignements collectés sur site ont permis d’exclure toute problématique sécuritaire», nous indique-t-on.

La circulation n'a pas été coupée. Keystone

L'intervention policière a pris fin «à 15h10, après une levée de doute effectuée par les intervenants». Le Ministère public n'a pas ouvert d'enquête. La police précise en outre que la population n'a été mise en danger à aucun moment.

Une trentaine de policiers ont été engagés, issus de nombreuses unités (Unités d’interventions et d’actions de proximité, du Groupe motocycliste, de la Police judiciaire, du Groupe d’intervention, ainsi que du Détachement d’action rapide et de dissuasion de la Police cantonale vaudoise).

