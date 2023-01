Un «officier bavard» ne travaille plus pour l'armée - Berne est soulagé

Poutine et Conseil fédéral: cet officier suisse n'aurait pas dû tout déballer

Un haut responsable de l'armée a eu des conversations confidentielles dans un train bondé sur l'armée suisse, Vladimir Poutine et a critiqué le Conseil fédéral. Aujourd'hui, l'homme n'est plus en service.

Christoph Bernet / ch media

Vladimir Poutine? Du point de vue de l'armée suisse, ce n'est «pas un acteur agissant de manière irrationnelle». La ministre de la Défense Viola Amherd (Centre) et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis (PLR)? «Des personnages faibles» qui, en cas de crise, «se retrancheraient dans une boule à neige» et n'écouteraient que les membres les plus proches de leur «Küchenkabinett» («cabinet de cuisine», une expression allemande désignant un cercle non officiel de proches).

Ces propos ont été tenus par un collaborateur de l'état-major de l'armée – vous l'aurez compris: un (très) haut gradé –, en avril 2022, lors d'une conversation téléphonique bruyante dans le train. Les autres passagers du wagon première classe entre Berne et Zurich – bondé comme tous les soirs à l'heure de pointe –, ont pu entendre chaque mot. C'était le cas du journaliste installé juste à côté de l'officier.

Outre Poutine, Amherd et Cassis, il a également parlé librement d'une conversation qu'il avait eue avec l'attaché de défense suisse à Stockholm et d'un rapport qu'il préparait pour le haut conseiller à la sécurité du Conseil fédéral. Il a donné quelques astuces à sa connaissance pour répondre à une offre d'emploi. Et, pas n'importe laquelle: celle du nouveau directeur du Service de renseignement de la Confédération (SRC).

Ces révélations avaient fait quelques vagues à l'époque. Un porte-parole de l'armée avait alors déclaré:

«Si le comportement décrit est exact, nous serions en présence de diverses infractions au règlement qui sont intolérables»

L'armée a immédiatement convoqué le collaborateur pour un entretien et a annoncé qu'après l'évaluation, soit une enquête disciplinaire serait ouverte, soit des mesures concernant le personnel seraient prises.

«No comment» sur le résultat de l'enquête

Comme CH Media vient de l'apprendre de source sûre, l'officier concerné n'est plus au service du Département de la défense (DDPS) depuis peu. Ce cadre de longue date de l'Etat-major de l'armée a été licencié avec effet immédiat.

Une première classe bondée comme ce soir-là. DR

Interrogé à ce sujet, le porte-parole de l'armée Mathias Volken a confirmé les faits. Officiellement, tout s'est fait à l'amiable:

«La résiliation des rapports de travail se fait d'un commun accord, car le collaborateur concerné de l'état-major de l'armée va relever un nouveau défi professionnel.»

Le départ a lieu «en remerciement de ses longues années de service et avec nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel». Il a également été convenu de libérer le collaborateur avec effet immédiat.

L'armée ne donne aucune information sur la question de savoir si l'enquête menée au printemps dernier a donné lieu à une enquête disciplinaire ou à une mesure relevant du droit du personnel. Elle ne fournit ni confirmation ni démenti en réponse aux questions: «Nous ne pouvons pas donner d'autres informations pour des raisons de protection de la personnalité», dit-on.

L'entourage d'Amherd voulait se débarrasser de lui

Une chose est sûre: l'affaire de l'«officier bavard» est devenue une affaire de chef au sein du DDPS au cours du deuxième semestre 2022. En été, suite à plusieurs demandes de CH Media, on disait encore que l'évaluation de l'enquête par l'état-major de l'armée était en cours.

En octobre 2022, un porte-parole de l'armée a finalement fait savoir que l'affaire avait entre-temps été confiée au secrétariat général du DDPS – donc à l'état-major de la ministre de la Défense Viola Amherd. L'armée n'est plus «impliquée dans la procédure». Le secrétariat général d'Amherd n'a, toutefois, pas donné d'informations sur le résultat de l'évaluation.

Viola Amherd image: keystone

Selon des sources au sein du DDPS, on se réjouit que l'affaire ait pu être réglée par le départ du cadre concerné. Les mots d'adieu particulièrement aimables de l'armée ne masquent pas le fait que l'officier était sous pression.

L'entourage le plus proche de la ministre de la défense aurait considéré son maintien comme intenable. Mais en même temps, ce cadre de longue date a pu s'appuyer sur un réseau solide parmi les officiers de carrière, très critique envers Amherd et son entourage. Son changement de poste a permis de trouver une solution qui sauve la face pour les deux parties. (aargauerzeitung.ch)