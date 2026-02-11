Certaines BMW présentent un risque d'incendie (image d'archive) Keystone

Risque d’incendie: BMW rappelle des centaines de milliers de voitures

BMW est confronté à un risque important d'incendie avec des milliers de voitures. Le constructeur a lancé un rappel massif.

Le constructeur automobile allemand BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules dans le monde. Sont concernés des modèles de plusieurs séries. Il s’agit précisément de véhicules des séries 2 Coupé, plusieurs variantes des séries 3, 4 et 5, la 6 Gran Turismo, la berline de la série 7, ainsi que les modèles X4, X5, X6 et Z4 équipés d’un relais de démarreur produit entre juillet 2020 et juillet 2022.

Rappel BMW: voici les modèles concernés

Les véhicules concernés nécessitent un nouveau démarreur et, dans certains cas, une nouvelle batterie. Selon BMW, les modèles suivants doivent être amenés directement en atelier, selon l'Adac:

Série 2 Coupé (Code modèle : G42)

Berline Série 3 (G20)

Série 3 Touring (G21)

Série 3 Version longue chinoise (G28)

Coupé Série 4 (G22)

Série 4 Cabriolet (G23)

Série 4 Gran Coupé (G26)

Berline Série 5 (G30)

Série 5 Touring (G31)

6er-Gran-Tourismo (G32)

Berline Série 7 (G11, G12)

X3 (G01)

X4 (G02)

X5 (G05)

X6 (G06)

Z4 (G29, également la Toyota Supra structurellement identique)

Le Tages Anzeiger précise que «la période de production exacte ne peut être déterminée avec précision, car le délai de transport entre la fabrication du démarreur et celle du véhicule est variable.» Les propriétaires peuvent vérifier si leur voiture est concernée sur le site de BMW en se munissant du numéro d'identification du véhicule (VIN). (hun)