Un bistrot romand entre dans un prestigieux classement mondial
Et c'est dans la case «Décontracté» que se hisse ce restaurant, le Spinella, entre autres catégories établies par TripAdvisor («Joyaux cachés», «Cuisine raffinée» ou encore «Végétaliens et Végétariens»). La promesse? Pas de chichis, une bonne ambiance et surtout, une cuisine généreuse et gourmande à se taper le cul par terre.
Mais, sans plus attendre, voici le classement!
- Pizzeria Arrivederci - Paris, France
- Metate Cabo - Cabo San Lucas, Mexique
- Gascona - Séville, Espagne
- Bodegas Mezquita Céspedes - Cordoue, Espagne
- Civico 48-steakhouse - Sirmione, Italie
- Organika - Cusco, Pérou
- Casa Brazilian Rodizio - York, Royaume-Uni
- Thes - Athènes, Grèce
- Kolbizz Sausage&beer House - Budapest, Hongrie
- Osteria Positano - Miami Beach, Floride, USA
- Da Cicero - Rome, Italie
- Beerstro 14 - Budapest, Hongrie
- Byblos - Fine Lebanese and Levantine Cuisine - Budapest, Hongrie
- The Balkan Mediterranean Restaurant - Banff, Canada
- Makars Gourmet Mash Bar - Edimbourg, Royaume-Uni
- Naughty Nuri's - Phuket, Thaïlande
- King's Restaurant - Paphos, Chypre
- Yum - Belfast, Royaume-Uni
- Le Mir Comida Arabe - Foz do Iguacu, Brésil
- Ayar Meyhanesi - Antalya, Turquie
- The Republic Grille Magnolia - Magnolia, Texas
- Cucina 2-4-6 Taverna Pub - Sorrente, Italie
- Spinella Restaurant & Bar - Genève, Suisse
- Orange Chameleon Restaurant and Lounge - Dubaï, Emirats arabes unis
- Petousis Restaurant - Crète, Grèce
Seul établissement suisse à se hisser dans cette catégorie, Spinella, situé au coeur de Genève, a été fondé par trois frères originaires de Sicile. Au menu? Des plats typiques du Sud de l'Italie, mais pas que. Spaghetti aux vongole, tagliata de boeuf, parmigiana d'aubergines, risotto à l'encre de sèche ou encore Caserecce aux bolets et Parmigiano... Bref, de quoi se mettre en appétit.
On en attend également beaucoup des cocktails, puisqu'un des trois frères fondateurs, Salvatore, formé au Four Seasons Hotel des Bergues, a obtenu la meilleure note de l'histoire de l'European Bartender School à Londres, selon son site internet.
On vous en donnera bientôt des nouvelles.