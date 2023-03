De nouvelles plaques d'immatriculation arrivent en Suisse

L'avenir de l'autocollant «CH» a également été posé sur la table. A ce second sujet, le Conseil fédéral a expliqué envisager son remplacement «par l’intégration du symbole de l’État dans la plaque d’immatriculation», rapporte le quotidien suisse.

Une plaque d'immatriculation genevoise à six chiffres. Image: getty images

Les combinaisons à six chiffres de plaques d'immatriculation sont bientôt épuisées dans certains cantons. Voici ce qu'a déclaré lundi 13 mars le Conseil fédéral. Il a ainsi révélé réfléchir à une refonte prochaine de ces dernières.

Une refonte des plaques d'immatriculation est envisagée suite à l'épuisement imminent de celles à six chiffres. Le remplacement d'un autre élément que l'on place sur les véhicules suisses a également été annoncé.

La police ne sait toujours pas à qui appartiennent ces ossements

La police vaudoise n'arrive toujours pas à identifier une personne décédée. Des ossements et restes de vêtements avaient été découverts par un promeneur en octobre dernier dans un endroit escarpé près du col de Chaude, sur la commune de Villeneuve (VD). La police lance aujourd'hui un appel à témoin.

C'est une macabre découverte qu'avait faite un promeneur un dimanche après-midi. Le 16 octobre 2022, des ossements humains et des restes de vêtements sont retrouvés près du col de Chaude, dans un endroit escarpé sous la pointe d’Aveneyre, sur la commune de Villeneuve, à l'est du Léman. Malgré ses recherches et investigations, la police n'a pas réussi à identifier le défunt.