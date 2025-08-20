pluie modérée18°
Assurance maladie

Voici les meilleures assurances maladie de Suisse

Alles aus einer Hand: Die Krankenkassen wollen künftig wieder geeint auftreten.
On connaîtra bientôt les primes pour l'année prochaine. Une comparaison révèle quelle assurance est la plus populaire.Image: Christian Beutler / Keystone

Voici la caisse maladie la plus populaire de Suisse

Les comparateurs en ligne fournissent régulièrement des classements à propos des assurances maladie. A chaque fois, on découvre de grandes différences. Mais cette fois, on sait laquelle est vraiment la meilleure.
20.08.2025, 20:5820.08.2025, 20:58
Satisfaction de la clientèle, service, rapport qualité-prix. Alors que les primes d'assurance maladie augmentent chaque année, les comparateurs révèlent régulièrement quels assureurs obtiennent les meilleures notes.

Mais selon le classement, les résultats divergent. Le journal Blick a donc comparé les classements entre eux, à savoir celui de Moneyland, où Concordia, Helsana et Swica occupent les premières places, et celui de Comparis, où Aquilana, Helsana et Swica arrivent en tête.

Le média prend aussi en compte la croissance de la clientèle et les résiliations. Conséquence: Helsana, Concordia et le groupe Visana terminent sur le podium.

Les meilleures caisses maladie tous classements confondus

  1. Helsana
  2. Concordia
  3. Le groupe Visana
  4. Sympany
  5. Atupri
  6. Swica
  7. Sanitas
  8. Assura
  9. CSS
  10. KPT
  11. Groupe Mutuel

Helsana, bien positionnée dans les deux classements, représente par ailleurs la plus grande caisse maladie de Suisse. En 2024, elle a connu l'expansion la plus marquée. Elle dépasse la CSS dans la comparaison des «rankings».

Le plus grand nombre de départs

Seules trois caisses ont perdu des clients: CSS, Groupe Mutuel et KPT. Aquilana n'a pas été comparée, car elle ne figurait que dans l'analyse de Comparis.

Bien que cette caisse-là tutoie des sommets en termes de satisfaction globale chez Comparis, elle a accusé la plus grande perte en 2024. Felix Schneuwly, expert chez Comparis, explique au Blick:

«Aquilana n'a pas franchement montré l'exemple: gagner de nombreux assurés en une année grâce à des primes basses, puis les voir s'en aller l'année suivante en augmentant fortement les tarifs».

Adaptation en français par Valentine Zenker

