Les voitures anciennes vont pouvoir rouler sans polluer

Les carburants synthétiques neutres en CO2 sont censés rendre les avions, les navires et les voitures plus respectueux de l'environnement à l'avenir. L'institut de recherche Empa a testé leur compatibilité avec les véhicules anciens et les résultats sont encourageants.

Bruno Knellwolf / ch media

Quand le passé rencontre le futur. L'institut de recherche Empa a testé la possibilité de faire rouler des voitures anciennes avec des carburants synthétiques. Ces carburants de synthèse sont alimentés par des énergies renouvelables, permettant ainsi une conduite neutre en CO2.

La société Amag qui détient des parts dans l'entreprise suisse Synhelion, s'intéresse également à cette question. Cette start-up de l'ETH a développé une technologie permettant de produire du carburant solaire à partir de la lumière du soleil. Dans une première étape, le CO 2 et l'eau sont capturés dans l'air ambiant. Dans une deuxième étape, une chaleur de 1500 degrés Celsius est générée dans un réacteur solaire, ce qui permet de séparer le CO 2 et l'eau. Cela produit un gaz de synthèse à partir duquel des carburants de synthèse sont fabriqués par liquéfaction: kérosène artificiel, essence, diesel ou méthanol.

Les vieux moteurs à combustion sont délicats

Les chercheurs de l'Empa ont maintenant examiné si les voitures anciennes alimentées par des carburants de synthèse subissent des dommages.

Christian Bach, responsable du département systèmes de transmission des véhicules à l'Empa Dübendorf. Image: Empa

«Les vieux moteurs utilisent parfois d'autres matériaux, mélangent l'air et le carburant de manière beaucoup moins précise, et ont des constructions moins étanches entre la chambre de combustion et le carter. Cela peut par exemple entraîner une dilution de l'huile moteur avec l'essence.» Christian Bach de l'Empa

De plus, les carburants synthétiques peuvent contenir des proportions plus élevées de composés réactifs qui pourraient attaquer les matériaux de la voiture.

Pendant plus d'un an, des composants moteurs ont été testés et des essais ont été réalisés avec des voitures anciennes. Des éléments tels que les joints d'étanchéité, les carburateurs, les tuyaux de carburant ou les filtres à essence ont été examinés. Il est apparu que les composants exposés directement à l'essence synthétique entre le réservoir et le moteur n'ont montré aucun changement perceptible.

De plus, les performances des voitures anciennes étaient identiques, qu'elles utilisent du carburant synthétique ou fossile. Les émissions étaient également les mêmes. Cependant, avec les Synfuels, elles sont neutres en CO 2 , car le CO 2 a été préalablement capturé dans l'air.

L'aviation comme moteur de la production de synfuel

Les voitures anciennes peuvent donc être facilement ravitaillées et conduites avec des Synfuels. Cependant, leur disponibilité est actuellement encore limitée. «Synhelion produira pour la première fois cette année du carburant synthétique à petite échelle industrielle», déclare Dino Graf de chez Amag. En 2027, le volume devrait augmenter, mais des quantités plus importantes ne seront probablement disponibles qu'après 2030.

La date à laquelle le carburant sans fossiles pourra jouer un rôle déterminant dépendra du déploiement des différentes installations de production à travers le monde. Graf prévoit une production importante vers 2040.

«Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'utilisation, car les Synfuels ne sont produits que dans des installations pilotes» Christian Bach

L'aviation sera le moteur du développement. «L'UE a fixé une obligation de mélange de kérosène renouvelable pour l'aviation à partir de 2025», déclare Bach. Cela commence en 2025 à 2% et atteindra 70% d'ici 2050. Cependant, les Synfuels seraient utilisés de manière plus étendue.

«Les besoins en Synfuels en Suisse sont estimés à 30 à 60 térawattheures par an dans les perspectives énergétiques 2050+ de l'Office fédéral de l'énergie. Ce qui représente entre un tiers et la moitié du marché actuel des carburants fossiles en Suisse.» Christian Bach

Comme la production de kérosène artificiel entraîne également la production de diesel et d'essence en tant que sous-produits, ceux-ci peuvent être utilisés pour les voitures équipées de moteurs à combustion interne.

En 2040, il y aura encore deux millions de voitures à combustion en circulation

Ces véhicules à combustion continueront de rouler malgré l'essor des voitures électriques. Selon une étude de l'Empa, d'ici 2040, environ deux millions de véhicules à essence et diesel seront encore en circulation uniquement en Suisse. Si ces véhicules étaient alimentés par du Synfuel, les émissions de CO 2 pourraient être réduites de près de 10% dans le pays.

A l'échelle mondiale, l'adoption généralisée du Synfuel représenterait un énorme gain pour le climat. Les carburants synthétiques pourraient être utilisés immédiatement, car ils peuvent être mélangés à l'essence conventionnelle. «Et ce, dans des proportions variables de 1 à 100%», déclare le chercheur de l'Empa.

Une VW Golf construite en 1978 est également testée par l'Empa. Image: Empa

La société suisse Synhelion ambitionne de jouer un rôle majeur sur le marché des Synfuels à l'avenir. Cependant, elle fait face à une concurrence, car même des entreprises pétrolières établies travaillent sur des carburants synthétiques. Bien que Synhelion construise sa première usine de production industrielle en Allemagne, la start-up de l'ETH prévoit de l'installer à l'avenir dans des endroits plus ensoleillés et notamment en Espagne, dans la zone saharienne ou à Oman. Christian Bach ne pense pas non plus que les Synfuels seront produits en Suisse.

«Probablement pas non plus en Europe, mais dans des régions désertiques. Là-bas, on obtient un rendement deux fois plus élevé par mètre carré de surface photovoltaïque, et il y a suffisamment d'espace disponible.» Christian Bach

Actuellement, la production de carburants synthétiques est encore très coûteuse. Bach estime que les coûts de production sont de six à huit fois plus élevés par rapport aux carburants fossiles. D'ici 2050, une augmentation de la demande pourrait permettre de réduire considérablement les coûts, probablement à un facteur de deux par rapport au prix de l'essence fossile.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci