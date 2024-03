L'Italie change ses règles sur les radars et ça concerne aussi les Suisses

L'Italie a introduit une nouvelle réglementation pour les photos prises au radar, celle-ci concerne également les contrevenants étrangers. La raison est toutefois bizarre.

Si vous roulez à une vitesse excessive et que vous vous faites flasher par un radar, vous devrez payer une amende, rien de nouveau jusque là. Selon l'ampleur de l'excès de vitesse, votre permis de conduire pourra vous être retiré, en plus d'une amende salée.

L'avis de contravention arrive généralement par la poste, jusqu'à maintenant accompagné de la fameuse photo prise par le radar. Mais les automobilistes italiens qui se font flasher ne recevront plus de photo. En effet, pour protéger la vie privée, les photos des radars ne seront plus envoyées à l'avenir. C'est ce qui ressort d'un nouveau décret du ministère des Transports, rendu public samedi. L'Italie compte plus de 11 000 radars: le nombre le plus élevé d'Europe.

Les touristes sont également concernés

Le règlement s'applique également aux vacanciers étrangers qui ont été flashés sur les routes italiennes. Les contrevenants ne recevront plus que l'avis de contravention écrit, la photo de preuve restera auprès des autorités et ne sera utilisée que si l'automobiliste ou le motard conteste. Selon le quotidien Corriere della Sera, la nouvelle réglementation a déjà été approuvée par l'autorité italienne de protection des données.

La raison de la fin de l'envoi des clichés est assez bizarre. En Italie, comme dans d'autres pays, il est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années que des contrevenants se retrouvent dans des situations désagréables à cause de ces photos, parce qu'on y voyait aussi d'autres personnes qui n'auraient pas dû être dans la voiture: certains mariages auraient également échoué de cette manière.

Traduit et adapté par Noëline Flippe