50 ans du suffrage féminin, ça se fête au Parlement fédéral



Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Pour les 50 ans du droit de vote des femmes, les autorités fédérales ont organisé ce jeudi 2 septembre une célébration officielle. Retour en images sur cette longue et difficile campagne menée depuis la fin du 19e siècle.

«Mieux vaut tard que jamais». Le 7 février 1971, les femmes, après des années de combat, obtiennent le droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral. Elles ont réussi, ce jour-là, à convaincre non seulement le Parlement et le Conseil fédéral, mais aussi 67,5% des votants exclusivement masculins.

Toutefois, il a fallu attendre le 27 novembre 1990 pour que la région d'Appenzell Rhodes-Intérieurs s’aligne derrière les autres cantons. Dès lors, toutes les femmes suisses ont pu également se rendre aux urnes pour voter au niveau cantonal.

«Ce 7 février 1971 marque cette étape décisive de l’égalité des sexes. C’est aussi le jour de naissance de cette démocratie dont nous sommes, aujourd’hui, à juste titre, si fières, une démocratie complète». vidéo

Fêter pour ne pas oublier

Justement pour célébrer cette victoire de l'égalité des droits entre hommes et femmes, le département fédéral de la justice et police (DFJP) a organisé une cérémonie officielle au Palais du Parlement ce jeudi 2 septembre. Quelque 150 personnes représentant les autorités fédérales et cantonales, la science, la justice, les organisations féminines, la génération des pionnières et celle des jeunes citoyens étaient présentes dans la salle du Conseil national.

Un petit changement de programme a été tout de même nécessaire. «Initialement prévue le 4 février 2021, la manifestation a dû être reportée au 2 septembre 2021 en raison de la pandémie», a indiqué le DFJP. (fag)

