Le National va à nouveau examiner le droit de vote à 16 ans

Des citoyens arrivent afin de voter dans le bureau de vote de Carouge, à Genève. Keystone

L'âge du droit de vote en Suisse occupe encore une fois les députés.

Le National doit décider lundi s'il abandonne ou pas un projet visant à abaisser l'âge minimal de 18 à 16 ans au niveau fédéral. Le sujet divise le Parlement depuis plusieurs années.

Après plusieurs allers-retours entre les deux Chambres, un projet de loi a été mis en consultation. Les résultats montrent que quinze cantons sont contre. Du côté des partis politiques, l'UDC, le PLR et le Centre partagent cet avis.

Face à ce constat, la commission compétente du National estime que la suite logique est d'abandonner le projet, issu d'une initiative parlementaire de Sibel Arslan (Vert-e-s/BS). Alors que les votes à l'issue des précédents débats étaient serrés, la discussion s'annonce encore une fois animée:

Les opposants ne veulent pas dissocier majorités civique et civile, ni droits de vote et d'éligibilité;

Dans l'autre camp, la gauche et le PVL arguent que les jeunes doivent pouvoir participer à la vie politique puisque les décisions prises concernent leur futur. Ils demandent que le peuple et les cantons se prononcent sur le sujet.

L'exception glaronnaise

Au niveau cantonal, seul Glaris accorde pour l'instant le droit de vote à 16 ans. Victime d'exode de ses jeunes, il a choisi en 2007 de leur envoyer un signal pour les inciter à rester au pays:

En février 2020, les citoyens neuchâtelois ont refusé à 58,5% l'abaissement de la majorité civique à 16 ans. Le Parlement jurassien en a fait de même quelques mois plus tard;

En septembre 2021, les citoyens uranais ont refusé d'abaisser le droit de vote à 16 ans;

Les Zurichois ont pris la même décision en mai 2022 et les Bernois en septembre dernier.

Sur le plan international, l'Autriche connaît le droit de vote dès 16 ans depuis une dizaine d'années. L'expérience se montre concluante: les jeunes de 16 et 17 ans sont apparemment plus nombreux à voter que les nouveaux électeurs plus âgés. (ats/jch)