Arnaqué et amoureux, un Valaisan fait 42 victimes collatérales

La police ne peut que répéter qu'un amour basé sur l'argent n'est jamais le véritable amour, poursuit le document. Elle invite la population à faire preuve de méfiance avec les relations nouées sur internet et rappelle qu'en ligne «tout peut être falsifié». Par-dessus tout, elle recommande de «couper net tout contact» face à une demande d'argent ou de biens. (mbr/ats)

«La victime aurait rendu ses amis et ses connaissances victimes à leur tour. Sous de fallacieux prétextes, afin d’assouvir les demandes monétaires incessantes de son escroc d’amour, l’homme leur aurait demandé de l’argent», écrivent le Ministère public du canton du Valais et la police cantonale mercredi dans un communiqué commun.

Un homme de 72 ans, pris dans les filets d'un amour escroc, a demandé de l'argent à ses amis et connaissances sans jamais les rembourser. Le préjudice se monte à plus de 600 000 francs. Une enquête a été ouverte.

