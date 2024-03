Le Valais reste bloqué en 1907

La population valaisanne a rejeté le projet de nouvelle Constitution, préférant conserver le texte fondateur datant du début du siècle passé.

Plus de «Suisse»

La population valaisanne a refusé dimanche le projet de nouvelle Constitution élaboré pendant plus de quatre ans par une assemblée élue pour l'occasion. Elle a ainsi préféré conserver le texte fondateur datant de 1907.

Le projet de nouvelle Constitution qui incluait le droit de vote et d'éligibilité des étrangers avec permis C a été refusé par 68,13% des votants. Celui sans cette option l'a été par 57,04% des voix. La participation s'élève à 61,49%.

Aucune région n'a accepté le projet ou sa variante. En détail, dans le Haut-Valais, où toute la droite germanophone, majoritaire dans la région avait appelé à refuser le texte, la proportion de «nein» a atteint près de 85% pour le projet et 74,8% pour sa variante. Côté francophone, le non a été moins abrupt: le Valais central a refusé le projet par 62,9% et 51,2% pour la variante, le Bas-Valais respectivement par 60,9% et 49,9%.

Les membres de l'UDC du Valais Romand avec Jérôme Desmeules, Cyrille Fauchère et Kevin Pellouchoud, de gauche à droite, réagissent dans le Stamm du comite «Non a la Constitution», ce dimanche 3 mars 2024 à Sion. Keystone

«Trop d'ajustements en même temps»

«La population a voté en connaissance de cause et a préféré rejeter un projet qui n'était pas fédérateur et ne suscitait aucun engouement», indique à Keystone-ATS le centriste Yannick Ruppen, président du comité du «non» francophone, relayant également l'avis du comité germanophone. La population n'a «pas dit non au progrès, mais à trop d'ajustements en même temps, ce qui a pu faire peur», ajoute-t-il.