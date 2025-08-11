Voici combien les hôpitaux suisses ont perdu en 2024

En 2024, plus de la moitié des hôpitaux suisses ont subi des pertes, totalisant 750 millions de francs malgré revenus et tarifs en hausse.

Les hôpitaux suisses ont enregistré une perte de 750 millions de francs en 2024. Malgré une augmentation des revenus et des hausses des tarifs, plus de la moitié des prestataires de services ont bouclé l'année avec des résultats d'exploitation négatifs.

C'est le constat qui ressort d'une étude menée par la société de conseil KPMG sur 50 hôpitaux, centres de rééducation et cliniques psychiatriques, publié lundi dans la Neue Zürcher Zeitung.

Une perte de 750 millions pour les hôpitaux en 2024. Image: shutterstock/watson

Plus de 80% des établissements ont enregistré un résultat d'exploitation positif. La croissance des revenus s'est établie à 4,9%. Toutefois, l'augmentation des coûts a, elle aussi, atteint 4,9%.

Pour couvrir leurs investissements, les institutions devraient atteindre une marge d'EBITDA de 10%. Selon KPMG, cet objectif n'a pas été atteint. Cette marge était en moyenne de 3,4% en 2024 et de 1,9% l'année précédente. (jah/ats)