beau temps26°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

Une perte de 750 millions pour les hôpitaux en 2024

Voici combien les hôpitaux suisses ont perdu en 2024

En 2024, plus de la moitié des hôpitaux suisses ont subi des pertes, totalisant 750 millions de francs malgré revenus et tarifs en hausse.
11.08.2025, 14:3311.08.2025, 14:33
Plus de «Suisse»

Les hôpitaux suisses ont enregistré une perte de 750 millions de francs en 2024. Malgré une augmentation des revenus et des hausses des tarifs, plus de la moitié des prestataires de services ont bouclé l'année avec des résultats d'exploitation négatifs.

C'est le constat qui ressort d'une étude menée par la société de conseil KPMG sur 50 hôpitaux, centres de rééducation et cliniques psychiatriques, publié lundi dans la Neue Zürcher Zeitung.

En 2024, plus de la moitié des hôpitaux suisses ont subi des pertes, totalisant 750 millions de francs malgré revenus et tarifs en hausse.
Une perte de 750 millions pour les hôpitaux en 2024.Image: shutterstock/watson

Plus de 80% des établissements ont enregistré un résultat d'exploitation positif. La croissance des revenus s'est établie à 4,9%. Toutefois, l'augmentation des coûts a, elle aussi, atteint 4,9%.

Pour couvrir leurs investissements, les institutions devraient atteindre une marge d'EBITDA de 10%. Selon KPMG, cet objectif n'a pas été atteint. Cette marge était en moyenne de 3,4% en 2024 et de 1,9% l'année précédente. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses
de Sven Papaux
1
Les Suisses se détournent du téflon: voici les meilleures alternatives
de Benjamin Weinmann
2
Pourquoi la découverte d'un dinosaure en Suisse est restée secrète 12 ans
de Sabine Kuster
«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»
de Kilian Marti
2
Thèmes
Un père de famille annonce à son fils qu'il a gagné à la loterie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
2
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur
«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
Certains se rendent en Suisse pour le travail et leurs vacances, Thomas et Samuel y viennent pour l’armée. Tous deux font partie des rares Suisses de l’étranger à accomplir volontairement leur service militaire. Certains font le voyage depuis le Sri Lanka ou encore le Panama.
Quand les recrues se rassemblent le samedi matin dans la cour de la caserne de Colombier (NE) pour l’appel, certains jeunes hommes détonnent dans le groupe. Contrairement à leurs camarades, ils ne sont pas envoyés à la maison en uniforme, mais en habits civils.
L’article