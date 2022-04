Image: sda

La manifestation No-Frontex a réuni un millier de personnes à Berne

Une manifestation s'est tenue à Berne en vue de la votation du 15 mai. Nommée «No-Frontex», elle a rassemblé plus de 80 organisations et mouvements ce samedi.

Un millier de personnes ont participé samedi à Berne à la manifestation «No-Frontex». En votant non le 15 mai, le peuple peut donner un signal contre la politique d'isolement, pouvait-on lire dans un appel à la manifestation.

Pourquoi dénoncer Frontex?

Les manifestants et les organisateurs du défilé estiment que Frontex, en tant que corps européen de garde-frontières et garde-côtes, est coresponsable de la mort de dizaines de milliers de personnes en Méditerranée. Et il est désormais prévu de développer massivement cette «complicité des violations des droits humains» dans toute l'Europe.

Selon le communiqué, plus de 80 organisations, mouvements, églises et partis ont appelé à la manifestation. Les organisateurs ont fait état d'environ 3000 manifestants.

Ils réclament:

La liberté de mouvement pour tous au lieu de l'isolement.

Une société solidaire au lieu de la militarisation.

Des bateaux de sauvetage au lieu de Frontex.

Verdict dans la votation du 15 mai

La Suisse prévoit d'augmenter sa contribution à Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette hausse est combattue par référendum, sur lequel le peuple suisse votera le 15 mai.

Les partisans estiment que la Suisse doit assumer sa part de responsabilité dans la surveillance des frontières extérieures de Schengen et ne pas mettre en péril la collaboration avec les pays européens. (sas/ats)