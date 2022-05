Les Suisses votent «oui» à Frontex, quelles conséquences concrètement?

Une affiche du PLR pour la participation financière de la Suisse à l'agence Frontex, au bord d'une route le 4 mai 2022 a Neuchâtel. Image: keystone

Frontex, l'agence controversée de gardes-frontières, disposera à l'avenir d'un soutien renforcé de Berne. Le référendum a été accepté par la population dimanche 15 mai plus de 70%.

Que disent les premiers résultats ?

Ce dimanche 15 mai 2022, les premiers résultats cantonaux provisoires confirment la tendance. Selon l'application Vote info, la hausse de la contribution helvétique serait largement approuvée sur les terres romandes, notamment dans les cantons suivants:

Genève : 64%

: 64% Vaud : 74,3&

: 74,3& Valais: 75,1%

Outre-Sarine, ce serait également un «oui»:

Bâle-Ville : 67,1%

: 67,1% Zurich : 76,2%

: 76,2% Schwyz: 60,6%

>>> Suivez les résultats des votations fédérales du 15 mai 2022 en direct et en graphiques <<<

Quelles sont les conséquences du «oui»?

La contribution helvétique à Frontex passera donc de 24 à 61 millions de francs d'ici 2027. Berne mettra également une quarantaine de collaborateurs à disposition de l'agence à cet horizon. La Suisse s'aligne ainsi sur le renforcement décidé par l'Union européenne après la vague migratoire de 2015.

En cas de non, les conséquences pour l'économie et le tourisme pourraient alors atteindre plusieurs milliards, avait argumenté le Conseil fédéral pendant la campagne. Il était soutenu par tous les grands partis sauf la gauche. Berne n'aurait en outre plus eu accès à de nombreuses bases de données européennes, cruciales dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.

Pourquoi le référendum a-t-il fait polémique?

Le renforcement de Frontex était décrié par des organisations de défense des réfugiés. Accorder davantage de moyens et de personnel à l'agence entraînerait une hausse des violences aux frontières, critiquaient-elles. Frontex est régulièrement accusée de refoulements illégaux et de violations des droits fondamentaux. Elle doit également faire face à des problèmes de gestion internes.

Dernier épisode en date: la démission, fin avril, de son patron. Fabrice Leggeri part après une enquête de l'Office européen de lutte antifraude, dont les conclusions ne sont toujours pas publiques. Tous ces remous ne semblent pas avoir eu grand effet sur les Suisses. La crainte d'une exclusion de l'espace Schengen l'a emporté.

(ats/mndl)