Aujourd'hui, on compte à nouveau les voix dans tout le pays. image: keystone

Transplantation, loi Netflix et Frontex: les résultats

Trois objets nationaux sont à l'ordre du jour ce dimanche : la loi sur la transplantation, une nouvelle loi sur le cinéma et le référendum sur Frontex. Retrouvez tous les résultats ici.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

En ce dimanche de votation, c'est le sort de la «Lex Netflix» qui cristallise le suspense d'après les sondages. Les deux autres objets en votation, l'augmentation de la manne suisse à Frontex et le passage au consentement présumé pour le don d'organes, devraient passer la rampe sans trop de difficultés.

Il semblerait que selon les premières tendances ce soit 3x oui selon l'institut gfs.bern.

Modification de la loi sur le cinéma: «Lex Netflix»

Les résultats

Voici les résultats actualisés en permanence ce dimanche 15 mai 2022 depuis12 heures.

De quoi s'agit-il?

Avec la nouvelle loi sur le cinéma, le Conseil fédéral et le Parlement veulent faire passer les grands fournisseurs de streaming à la caisse en Suisse. Ils devraient alors investir 4% du chiffre d'affaires réalisé dans le pays dans le secteur cinématographique suisse. C'est le même principe que pour les chaînes de télévision suisses. Les sections des partis bourgeois ont lancé un référendum contre cette mesure.

Le résultat selon les sondages

Netflix et les plateformes de streaming soutiendront le cinéma suisse. Le peuple a approuvé dimanche la nouvelle loi sur le cinéma, selon une tendance de gfs.bern. Ces services devront affecter 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse au secteur.

Que disent les cantons?

Les premiers résultats partiels sont tombés. Dans le canton de Vaud, près de trois quarts des votes sont favorables au texte. 74,4% des Genevois ont soutenu la loi. Le même scénario se dessine à Zurich avec 63,3% d'acceptation. A Bâle-Ville, la loi sur le cinéma serait pour l'instant approuvée par 65,9% de la population.



De plus en plus de personnes s'abonnent à Netflix, Disney + ou encore Amazon Prime pour regarder des films et des séries. Ces plateformes encaissent environ 300 millions de francs par année en Suisse, mais celle-ci n'en bénéficie nullement.

Le projet impose aux services de streaming et aux grandes chaînes de télévision étrangères, comme TF1 ou M6, qui diffusent des publicités spécifiques à la Suisse, d'investir 4% de leurs recettes dans le secteur helvétique. Elles seront ainsi mises sur un pied d'égalité avec les diffuseurs suisses qui versent déjà leur contribution, argumentent le Conseil fédéral et les partis du centre et de la gauche.



Modification de la loi sur la transplantation

Les résultats

Voici les résultats actualisés en permanence ce dimanche 15 mai 2022 depuis12 heures.

De quoi s'agit-il?

En matière de don d'organes, la Suisse vit sous le régime du consentement explicite. Toute personne qui souhaite faire don d'un ou de plusieurs de ses organes après son décès doit le faire savoir, au moyen d'une carte de donneur par exemple. Sinon, les médecins posent la question aux proches, qui souvent refusent.



Le résultat selon les sondages

Tout le monde sera désormais considéré comme donneur d'organes présumé en Suisse. Le peuple accepterait dimanche ce changement de paradigme, selon une première tendance de gfs.bern.

Que disent les cantons?

Les premiers résultats partiels sont tombés dans les cantons romands. A Genève, le texte recueille pour l'instant 78,6% d'avis favorables, après dépouillement de 95% des bulletins par correspondance. Le même scénario se dessine dans le canton de Vaud, avec pas moins de 81,3% de oui. En Valais, le oui fait la course en tête avec 70% de oui.



Outre-Sarine, la loi révisée sur la transplantation semble avoir plus de mal à rassembler pour l'instant. L'Argovie dirait non de justesse, Zurich oui avec 51,2% d'opinions favorables. St-Gall et les Grisons devraient aussi accepter l'objet, de même que Bâle-Ville, à 60,1%.

Le référendum Frontex

Les résultats

Voici les résultats actualisés en permanence ce dimanche 15 mai 2022 depuis12 heures.

De quoi s'agit-il?

Selon les accords bilatéraux avec l'Union européenne, la Suisse est tenue de cofinancer l'agence de surveillance des frontières: Frontex. L'UE développe actuellement Frontex, ce qui entraînerait une augmentation de la contribution. Un référendum a été lancé contre cette augmentation.



Les organisations de défense des réfugiés, à l'origine du référendum, ne remettent pas en cause la collaboration avec l'Union européenne. Elles s'inquiètent, avant tout, du bien-être des migrants. Accorder plus de moyens à Frontex reviendrait à augmenter les violences aux confins de l'Europe.

Le résultat selon les sondages

Frontex disposera à l'avenir d'un soutien renforcé de Berne. Craignant d'être mis au ban de l'Europe, les Suisses ont accepté dimanche de donner une seconde chance à l'agence controversée de gardes-frontières, selon une tendance de l'institut gfs.bern.

Que disent les cantons?

Les premiers résultats cantonaux provisoires confirment la tendance. Les Genevois approuveraient la hausse de la contribution helvétique à 64,02%, les Vaudois à 76,66% et les Zurichois à 77,3%. A Bâle-Ville, ce serait également "oui" à 67,06%.

La contribution helvétique à Frontex passera donc de 24 à 61 millions de francs d'ici 2027. Berne mettra également une quarantaine de collaborateurs à disposition de l'agence à cet horizon. La Suisse s'aligne ainsi sur le renforcement décidé par l'Union européenne après la vague migratoire de 2015.