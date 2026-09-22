Voici la place du passeport suisse dans le classement mondial

Le passeport suisse se classe au 9e rang mondial, selon un récent rapport, qui indique aussi qu'il permet de voyager sans visa vers 119 destinations.

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Avec 119 destinations sans visa et 54 pays imposant un visa à l'arrivée ou d'autres formalités d'entrée, le passeport suisse occupe la 9e place du classement mondial. Un visa classique est requis pour 25 destinations.

Pas d'ombre au tableau pour les destinations européennes, selon les «Passeport Reports» publiés mardi. Ainsi, 44 destinations européennes sont accessibles sans visa. Pour la Russie, un visa à l'arrivée est nécessaire, et pour le Royaume-Uni, une autorisation de voyage électronique est requise.

La situation est également favorable pour l'Amérique du Nord et du Sud, les pays du Golfe et les Caraïbes. Ces destinations sont toutes accessibles sans visa, avec un visa à l'arrivée ou une autorisation de voyage électronique.

En Océanie, le passeport suisse offre un taux d’accès global de près de 93%, visa à l’arrivée et autorisation électronique de voyage compris. En Asie, ce taux est de 82%, au Moyen-Orient de 82,4 %, en Asie centrale de 80% et en Afrique de 72,2%.

Au niveau européen, le passeport suisse n’occupe toutefois que la 13e place sur 47. Devant la Suisse se trouvent des pays de l’UE tels que l’Espagne, le Luxembourg, la Belgique, la France, l’Italie, l’Allemagne, la Grèce et des pays d’Europe du Nord. Les écarts en termes de nombre de destinations en accès libre et d’obligations de visa sont toutefois minimes.

Pour être tout à fait précis, selon un autre recensement, le classement Henley 2026, la Suisse figure au 3e rang, avec 186 destinations accessibles sans visa.

Singapour en tête

Au niveau mondial, selon le classement des passeports, Singapour arrive en tête avec 129 destinations sans visa, suivie des Emirats arabes unis avec 128. L’Afghanistan occupe la dernière place du classement, derrière la Syrie et d’autres pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie centrale. Depuis l’Afghanistan, seuls trois pays sont accessibles sans visa.

A l’inverse, la Suisse se montre plus stricte en matière de conditions d’entrée qu’elle n'est traitée elle-même. Dans le classement de l’accueil, la Suisse occupe la 92e place sur les 199 pays étudiés. Cela signifie que les ressortissants de nombreux pays, dans lesquels les Suisses sont accueillis sans difficulté, ont besoin d’un visa pour entrer en Suisse.

Passport Reports se présente comme une plateforme indépendante, sans lien avec aucun gouvernement ni organisme officiel. Son objectif est de présenter des données complexes sur les conditions d’accès aux pays sous la forme d’une référence claire et pratique. (svp/ats)