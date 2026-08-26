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Gros changement à venir pour les cartes d'identité suisses

Cartes d&#039;identité biométriques dès le 2 novembre
La nouvelle carte d’identité biométrique sera munie d’une puce contenant une image du visage et deux empreintes digitales (image d'archives.Image: Fedpol

Gros changement à venir pour les cartes d'identité suisses

Les Suisses vont prochainement pouvoir demander une carte d'identité biométrique. Elle sera nécessaire à l'avenir pour pouvoir se déplacer librement dans l'UE.
26.08.2026, 11:3626.08.2026, 11:36

Dès le 2 octobre, les citoyens suisses pourront demander une carte d'identité biométrique. Le Conseil fédéral a adapté mercredi pour le 1er novembre l'ordonnance ad hoc.

Comme le passeport biométrique suisse, la nouvelle carte d’identité biométrique sera munie d’une puce contenant une image du visage et deux empreintes digitales. Elle offrira ainsi une protection renforcée contre les abus, indique le gouvernement.

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Seuls les services cantonaux chargés de délivrer les cartes d’identité et les passeports et représentations suisses à l’étranger pourront fournir cette nouvelle carte. Les émoluments resteront inchangés par rapport à ceux de l’actuelle carte d’identité sans puce.

Nécessaire pour voyager dans l'UE

La carte d'identité à puce assure aux Suisses de pouvoir se déplacer librement dans l'UE. Pour des raisons de sécurité, l'Union européenne ne délivre plus que des cartes biométriques depuis 2021. Les cartes d'identité actuelles restent valables pour voyager dans l'UE jusqu'à leur expiration.

A l'avenir, les citoyens pourront toujours choisir entre une carte non biométrique, si elle n'est utilisée qu'en Suisse, ou une carte biométrique pour les voyages dans l'UE. (jzs/ats)

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