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Voici les 3 seules personnes au monde voyageant sans passeport

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Image: shutterstock/watson

Voici les 3 seules personnes au monde qui voyagent sans passeport

Une position sociale élevée a bien des avantages; entre autres, celui de ne pas craindre le passage des douanes et frontières.
18.09.2026, 21:0318.09.2026, 21:03
Dorothea Meadows / t-online
Un article de
t-online

Avant de partir pour l’aéroport, un dernier contrôle s’impose: ai-je bien pris mon passeport? Dans le monde entier, seules trois personnes n’ont pas à se poser cette question. Non pas parce qu’une assistante se charge de toutes les formalités à leur place, mais tout simplement parce qu’elles n’ont pas besoin de passeport.

Le roi Charles III

Charles III est l’une de ces personnes. Il est le chef d’Etat du Royaume-Uni ainsi que de 14 autres pays du Commonwealth. Lorsqu’il quitte les îles Britanniques pour se rendre dans un autre pays, Charles peut voyager sans document. La raison est expliquée sur le site de la famille royale:

«Lorsque le souverain voyage à l’étranger, il n’a pas besoin de passeport britannique. Puisqu’un passeport britannique est délivré au nom de Sa Majesté, il n’est pas nécessaire que le roi en possède un lui-même.»
J'ai tenté de corriger l'orthographe de mon nom en Suisse et j'ai échoué
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Tous les autres membres de la famille royale, y compris la reine Camilla et le prince William, possèdent en revanche un passeport, peut-on lire sur le site.

Afin que le roi ne soit pas refoulé à la frontière, le ministre des affaires étrangères, actuellement Ed Miliband, demande de lui «accorder le libre passage sans autorisation ni entrave et de lui fournir l’assistance et la protection nécessaires».

JOHN O&#039;GROATS, SCOTLAND - AUGUST 1: King Charles III attends the 2026 Mey Highland Games at John O&#039;Groats Showground on August 01, 2026 in John O&#039;Groats, Scotland. (Photo by Martin Grim ...
Charles III, 70 ans, est roi du Royaume-Uni depuis septembre 2022.Getty Images Europe

Les pays dont Charles III est le chef d’Etat

Le Commonwealth est une association libre qui compte actuellement 56 Etats indépendants et souverains. Dans quinze d’entre eux, le roi Charles III est le chef d’Etat.

Il s’agit du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, de Tuvalu, de la Jamaïque, des Bahamas, du Belize, de la Grenade, d’Antigua-et-Barbuda, de Saint-Christophe-et-Niévès, de Sainte-Lucie ainsi que de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Naruhito et Masako

Le couple impérial japonais est le seul autre à bénéficier d’un statut particulier, comparable à celui du roi Charles III. Naruhito et son épouse Masako ne possèdent eux non plus aucun passeport. Cette situation remonte à 1971.

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A l’époque, l’empereur du Japon, appelé tennō en japonais, devait effectuer une visite officielle au Royaume-Uni et en République fédérale d’Allemagne. Le ministère japonais des affaires étrangères a alors estimé qu’il serait inapproprié de délivrer à l’empereur un passeport ordinaire ou diplomatique et de le soumettre aux procédures habituelles en matière de passeport et de visa. Cette règle a également été étendue à l’impératrice et est toujours en vigueur aujourd’hui.

TOKYO, JAPAN - AUGUST 15: Japanese Emperor Naruhito (L) and Empress Masako (R) attend the National Memorial Service for War Dead at the Nippon Budokan indoor arena on August 15, 2026 in Tokyo, Japan. ...
Naruhito, 66 ans, et Masako, 62 ans, sont à la tête du Japon depuis 2019.Getty Images AsiaPac

Comment le couple impérial franchit-il alors les frontières? Lors d’un voyage à l’étranger, toutes les formalités sont réglées par la voie diplomatique entre le Japon et le pays hôte. Le gouvernement japonais annonce officiellement la visite à l’avance et transmet les documents ou informations nécessaires.

Et les autres rois?

Les autres monarques connus sont-ils eux aussi dispensés de documents? Non. Le roi Felipe d’Espagne, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, le roi Philippe de Belgique ainsi que les monarques scandinaves bénéficient certes, en tant que chefs d’Etat et diplomates, de larges privilèges lors de leur entrée dans un pays, des procédures de visa et des contrôles aux frontières. Mais leurs passeports ordinaires ou diplomatiques doivent néanmoins être en cours de validité.

Le pape ne bénéficie pas non plus d’une exception. Léon XIV possède même trois passeports. Son prédécesseur, le pape François, tenait quant à lui à renouveler lui-même ses documents arrivés à expiration, comme un citoyen ordinaire.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

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