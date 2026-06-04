Selon les critères pris en compte, le classement de Swiss varie fortement. Image: montage watson

Voici où se classe Swiss dans «les pires compagnies européennes»

Un portail spécialisé dans les droits des passagers a évalué 20 compagnies aériennes européennes. Les résultats réservent quelques surprises.

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Quiconque part en vacances en avion ou voyage pour affaires connaît ce sentiment désagréable en regardant le tableau d’affichage: retardé. Ou pire: annulé. Mais toutes les compagnies aériennes ne gèrent pas ces situations de la même manière: certaines sont nettement plus fiables que d’autres, certaines versent rapidement les indemnisations, tandis que d’autres font attendre les passagers pendant des semaines.

L’Indice Flightright 2026 offre désormais aux voyageurs un repère clair avec son classement «des pires compagnies européennes». Le portail spécialisé dans les droits des passagers a passé au crible 20 des plus grandes compagnies aériennes européennes sur une période de six mois, de novembre 2025 à mai 2026, dans trois catégories: fiabilité, comportement en matière de paiement et avis des clients. Le résultat met en évidence de nettes différences, ainsi que quelques surprises.

Les pires compagnies: Aer Lingus, Air Europa et Vueling

Aer Lingus arrive dernière, avec une note globale de seulement 1,79. Le comportement de la compagnie irlandaise en matière de paiement est particulièrement mauvais, avec une seule étoile. Le tableau est similaire pour Air Europa et Vueling: elles n’obtiennent elles aussi qu’une étoile dans cette catégorie et se classent donc aux 19ᵉ et 18ᵉ places. Pour les voyageurs, cela signifie qu’en cas de problème, réclamer une indemnisation auprès de ces compagnies peut s’annoncer long et laborieux.

Malgré sa réputation de compagnie premium, KLM n’arrive qu’à la 17ᵉ place, avec la plus mauvaise note de fiabilité de tout le classement: 1,5 étoile. Lufthansa occupe la 13ᵉ place, devant les compagnies low cost Ryanair, 16ᵉ, et Wizz Air, 15ᵉ, du moins en ce qui concerne la note globale.

Les meilleures: Austrian, Eurowings et Air Baltic

Austrian Airlines prend la première place avec une note globale de 3,04. La compagnie autrichienne convainc surtout par les avis des clients, avec 3,12, et par son comportement en matière de paiement, noté 2,5. Eurowings et Air Baltic s’en sortent également solidement: toutes deux obtiennent des résultats équilibrés dans les trois catégories, sans baisse notable. Finnair et British Airways complètent le top 5, cette dernière affichant, avec 3,42, le meilleur score de satisfaction client de tout le classement, et de loin.

Swiss, de son côté, fait à peine mieux au classement général qu'Air France en se positionnant au huitième rang. Toutefois, avec le critère de la fiabilité des vols, elle dégringolerait à la dixième place. Et même à la onzième en ce qui concerne la ponctualité de ses paiements. Mais notons qu'elle satisfait néanmoins sa clientèle: avec ce seul critère, la compagnie helvétique se classerait quatrième.

(lhe/adpat. hun)