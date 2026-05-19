Swiss vise une nouvelle destination long-courrier. Image: KEYSTONE

Swiss dévoile par erreur sa prochaine destination long-courrier

Malgré la guerre avec l’Iran et les tensions sur le marché du kérosène, Swiss va ouvrir une nouvelle liaison long-courrier vers une grande métropole asiatique.

Benjamin Weinmann Suivez-moi

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Des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois en interne: Swiss préparait-elle une nouvelle liaison long-courrier? Puis la guerre avec l’Iran est venue bouleverser les perspectives du secteur aérien. Malgré ce contexte incertain, la directrice commerciale de Swiss, Heike Birlenbach, nous affirmait encore, en mars, peu après le début du conflit: «Il est tout à fait possible que nous ajoutions une nouvelle destination long-courrier dès le prochain horaire d’hiver. Nous étudions actuellement plusieurs options.»

On sait désormais laquelle a été retenue. Et l’annonce a eu lieu par accident. Lundi, Swiss et sa maison mère Lufthansa ont brièvement publié l’information sur leur plateforme en ligne avant de la supprimer quelques minutes plus tard. Nous avons toutefois eu le temps de consulter le message: la nouvelle destination sera Bangalore, en Inde. Mardi matin, Swiss a confirmé l’information. La compagnie explique ce choix notamment par la forte demande des voyageurs d’affaires. La ville est une grande métropole très active dans la tech.

Pourquoi l'Inde?

Dès octobre, Swiss reliera Zurich à l’aéroport international Kempegowda de Bangalore, le troisième plus grand aéroport d’Inde, grâce à une liaison directe sans escale. Selon une source ayant accès au système de réservation interne de Lufthansa, les vols devraient être opérés les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Le départ de Zurich est prévu à 13h20 pour une arrivée à Bangalore à 2h55. Le vol retour décollera à 4h50 et atterrira à Zurich à 10h50.

Bangalore, en Inde. Image: getty

En février déjà, Lufthansa avait considérablement renforcé son partenariat avec Air India. Les deux compagnies proposent désormais davantage de vols en commun et des horaires mieux coordonnés. L’Inde est devenue le deuxième marché long-courrier le plus important pour Lufthansa, derrière les Etats-Unis.

Swiss dessert actuellement Delhi et Mumbai. Lufthansa propose de son côté des vols entre Francfort et Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore et Hyderabad, ainsi qu’entre Munich et Delhi, Mumbai et Bangalore. Air India relie notamment Delhi à Francfort, Zurich, Vienne et Milan, ainsi que Mumbai à Francfort.

Swiss reste optimiste malgré la crise du kérosène

Swiss exploite aujourd’hui 22 destinations long-courriers. Les dernières à avoir intégré son réseau sont Washington D.C. et Toronto. La compagnie suisse affiche toujours son optimisme malgré les conséquences de la guerre avec l’Iran sur le marché aérien. Pourtant, Lufthansa a récemment dû supprimer 20 000 vols en raison de la flambée des prix du kérosène et des craintes de pénurie.

Début mai, le patron de Swiss Jens Fehlinger se montrait néanmoins serein face aux incertitudes autour du carburant aérien: «Nous regardons seulement les quatre à six prochaines semaines et, sur cette période, nous sommes optimistes.» Une déclaration qui intervient alors que les vacances d’été — période cruciale pour les compagnies aériennes — approchent. Cet optimisme vise peut-être aussi à éviter que les clients ne retardent leurs réservations.



Le directeur de Swiss veut en tout cas se montrer rassurant:

«Nous ne nous attendons pas à un big bang. Nous pensons que le programme des vols restera totalement stable. Nous sommes confiants pour l’été»

Selon lui, les risques de pénurie de kérosène concernent surtout certaines régions d’Asie et d’Afrique. Swiss affirme être prête à gérer ce type de situation, notamment en prévoyant des escales techniques pour ravitailler ses appareils si nécessaire. (adapt. jah)