Cette figure de l'UDC vaudoise part s'installer à l'Ile Maurice

Ruben Ramchurn, figure politique d'Yverdon, quitte son poste au Conseil communal pour s'installer à l'Ile Maurice, quittant ainsi la scène locale.

Trublion de la politique yverdonnoise, Ruben Ramchurn tourne le dos à sa ville et abandonne son siège au Conseil communal. L'ancien président de la section locale de l'UDC souhaite déménager sur l'Ile Maurice.

«Le monde est grand, plus grand qu'un village rupestre où les gens pensent qu'ils vont sauver la planète en cessant de manger de la viande ou de rouler en voiture. Alors autant laisser mon siège à quelqu'un de plus docile que moi, tandis que je me concentre sur des projets professionnels», déclare-t-il dans une interview accordée au média conservateur Le Peuple.

Ruben Ramchurn. Keystone

Ruben Ramchurn ajoute qu'il va rester membre de l'UDC, et que son attachement à Yverdon perdurera:

«Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec le Canton de Vaud»

Ces dernières années, Ruben Ramchurn s'est fait connaître pour son interventionnisme au Conseil communal d'Yverdon, mais aussi pour diverses actions destinées, entre autres, à dénoncer le deal de rue ou s'opposer aux antispécistes. L'agitateur a aussi connu plusieurs démêlés avec la justice pour ne pas avoir respecté certaines mesures Covid ou pour avoir attaqué la municipale Brenda Tuosto sur les réseaux sociaux.

Ruben Ramchurn explique qu'il se consacre désormais au lancement d'une nouvelle compagnie active dans le domaine de l'écologie. «Le projet sur lequel je travaille entre l'Ile Maurice et Dubaï sera actif dans la compensation carbone maritime. Le coeur de son activité consistera à restocker du carbone dans l'océan», indique-t-il. (jah/ats)