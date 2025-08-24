bien ensoleillé19°
Des veaux évacués après un feu dans un angar à Cuarnens

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Detail view of the uniform of a police officer of the cantonal police of Vaud, in the foreground, and a police car, in the background, photographed in Cugy, i ...
Image: KEYSTONE

Des veaux évacués après un feu dans un angar à Cuarnens

Les bêtes ont pu être évacuées à la suite d'un incendie qui a eu lieu dans la campagne vaudoise, dans la nuit de samedi à dimanche.
24.08.2025, 11:49
Un hangar à Cuarnens (VD), près de Cossonay, a pris feu dans la nuit de samedi à dimanche. Les veaux qui se trouvaient à l'intérieur ont pu être évacués. En revanche, plusieurs véhicules et machines ont été détruits.

L'alerte a été donnée par un automobiliste qui circulait dans la région. Les pompiers et plusieurs patrouilles de gendarmerie se sont rapidement rendus sur place.

Le hangar a été totalement détruit, ainsi que deux véhicules de travail et une machine. Les veaux ont été pris en charge par les propriétaires, a indiqué dimanche la police vaudoise dans un communiqué.

Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine du sinistre. Le garde faune a été mobilisé pour une éventuelle pollution du ruisseau La Morvaz par les eaux d’extinction. (ats)

