La plus haute tour résidentielle en bois du monde sera suisse

La tour qui s'élèvera à 100 mètres de haut est actuellement en construction à Winterthur, près de Zurich. Le bâtiment devrait être achevé et prêt à accueillir les résidents dès 2026.

L'immeuble de 32 étages pourra accueillir les locataires dès 2026. Image: Schmidt Hammer Lassen

La ville de Winterthur accueillera, bientôt, la plus haute tour résidentielle en bois du monde, rapporte CNN jeudi. Ce projet, appelé Rocket&Tigerli, sera composé de quatre bâtiments, dont une tour de 100 mètres de haut et se joindra au projet Lokstadt, qui propose déjà divers objets immobiliers.

L'entreprise Implenia, qui se chargera de la réalisation du projet, explique que la tour en question, nommée Rocket, proposera des appartements modernes, de haute qualité. Ina Invest, qui collabore avec Implenia sur le projet, promet «une vue unique».

Des appartements pour étudiants et des logements d'utilité publique sont prévus dans le Tigerli (le deuxième bâtiment du projet), qui accueillera également une partie d'un hôtel, relate le communiqué.

Image: Schmidt Hammer Lassen

Plus haute tour résidentielle en bois, mais c'est tout

La Rocket n'est cependant pas la plus haute construction en bois au monde. Il en existe déjà des bien plus hautes, à usage industriel et notamment aux Etats-Unis.

En effet, le plus haut bâtiment en bois se trouve au Nouveau-Mexique, dans la ville d'Albuquerque. Il s'agit d'une installation appelée ATLAS-I, utilisée par l'armée de l'air américaine et construite entre 1972 et 1980. Elle mesure 180 mètres de haut et peut donc supporter le poids d'un avion.

Cette installation permettait d'effectuer des tests d'impulsion électromagnétique sur des avions. Image: amusingplanet

Notre tour nationale, elle, se classe très loin dans la liste des bâtiments les plus hauts du monde, dans laquelle figurent:

La Jeddah Tower, en Arabie saoudite: 1001 mètres Le Burj Khalifa, à Dubaï: 828 mètres Le Suzhou Zhongnan Center, en Chine: 729 mètres

Le nouveau bâtiment qui remplace les célèbres tours jumelles, détruites lors de l'attentat terroriste en 2011 à New York, atteint les 541 mètres de haut.

Notre petit pays a donc encore du chemin à parcourir pour entrer dans le classement des plus hauts bâtiments du monde.