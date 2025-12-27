en partie ensoleillé-1°
Une panne sème la pagaille à l'aéroport de Zurich

Aéroport Zurich bagages
keystone

Une panne d'électricité a paralysé samedi matin le système de tri des bagages à l'aéroport de Zurich.
27.12.2025, 08:5527.12.2025, 08:55

Plusieurs vols ont dû décoller sans les valises, a indiqué l'aéroport à l'agence de presse Keystone-ATS, revenant sur une information du portail blick.ch.

La panne de courant a été découverte dès le début du service dans certaines parties du bâtiment où a lieu le tri des valises. Conséquence: les bagages n'ont pu être ni passés aux rayons X ni acheminés vers le système de tri. Ils se sont accumulés dans les halls d'enregistrement.

Les raisons de cette panne font actuellement l'objet d'une enquête interne. Selon la porte-parole, l'installation a pu être remise en service à partir de 6 heures. La panne a entraîné des retards.

(sda/ats)

Thèmes
