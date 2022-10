L'EPFZ reste la meilleure université d'Europe (continentale)

Un professeur donne un cours à l'Ecole polytechnique de Zurich. Image: sda

L'institution zurichoise reste la haute école la mieux classée hors des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), 11e, reste la meilleure université d'Europe continentale et gagne quatre places par rapport à l'année passée (15e).

L'université britannique d'Oxford conserve sa première place au classement des universités réalisé par Times Higher Education (THE). Celles de Harvard (USA) et de Cambridge (GB) complètent le podium.

De son côté, l'EPFL perd un rang pour pointer désormais à la 41e place, selon ce classement publié mercredi:

L'Université de Zurich est également en recul, de la 75e à la 82e position;

est également en recul, de la 75e à la 82e position; Celle de Berne en revanche entre dans le Top 100 et se classe 94e (101e l'an dernier), devant Bâle, 101e, en progression de deux places.

Lausanne en forte progression

L'Université de Lausanne enregistre une forte progression, de la 176e à la 135e place, tandis que Genève, 197e l'an dernier, disparaît du Top 200 et se retrouve dans la catégorie 201-250.

Comme précédemment, les dix premières places ne sont occupées que par des institutions américaines et britanniques. Et les hautes écoles européennes sont de plus en plus sous pression des institutions de pays asiatiques, précise THE.

Ce classement recense 1799 universités de 104 pays. Il est réalisé à partir de treize indicateurs de performance sondant l'enseignement la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales. (ats/jch)