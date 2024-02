30 000 employés suisses ont reçu deux fois leur salaire ce mois-ci

En février, le salaire des collaboratrices et collaborateurs de l'administration de la ville de Zurich a été versé deux fois par erreur. Et on ne sait pas pourquoi.

Plus de «Suisse»

La ville de Zurich a versé deux fois le salaire de ses employés en février. Claudia Naegeli, porte-parole du département des finances, l'a confirmé sur demande. Les employés ont été informés de l'erreur, lundi matin, sur l'Intranet de l'administration municipale.

Tout a pourtant été effectué correctement au sein de l'administration, a indiqué un porte-parole du département des finances de la ville de Zurich. Il n'a pas encore été possible de déterminer où l'erreur s'est produite.

Surprises pour les employés de la ville de Zurich (image d'illustration). Image: Shutterstock

Selon Claudia Naegeli, tout s'est déroulé correctement au sein de l'administration des finances et du service du personnel de la ville. Il est possible que l'erreur provienne de la banque. La porte-parole n'a pas voulu dire par quels instituts bancaires la ville de Zurich effectuait ses paiements de salaires. Elle a expliqué que la ville communiquerait plus en détail sur la panne plus tard dans la journée de lundi.

30 000 employés ont reçu un double salaire, mais ils ne doivent pas se réjouir. Ils ont l'obligation de rembourser le deuxième salaire versé par erreur. (jah avec ats)