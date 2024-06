EM 2024: Mit diesem Kader tritt Polen in Deutschland an

Die polnische Nationalmannschaft muss sich an der EM in einer Hammergruppe beweisen. Doch wie Polen bereits an der Weltmeisterschaft in Katar zeigte, weiss sich das Team durchaus auch gegen grössere Mannschaften zu beweisen.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Polen an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Wojciech Szczesny, 34, Juventus

Marcin Bulka, 24, Nizza

Lukasz Skorupski, 33, Bologna

Oliwier Zych Puszcza, 19, Niepolomice

Abwehr

Jan Bednarek, 28, Southampton

Pawel Bochniewicz, 28, Heerenveen

Pawel Dawidowicz, 29, Verona

Sebastian Walukiewicz, 24, Empoli

Bartosz Salamon, 33, Posen

Jakub Kiwior, 24, Arsenal

Tymoteusz Puchacz, 25, Kaiserslautern

Bartosz Bereszynski, 31, Empoli

Mittelfeld

Bartosz Slisz, 25, Atlanta

Damian Szymanski, 28, AEK Athen

Jakub Piotrowski, 26, Ludogorets Razgrad

Taras Romanczuk, 32, Jagiellonia Bialystok

Piotr Zielinski, 30, Napoli

Jakub Moder, 25, Brighton

Kacper Urbanski, 19, Bologna

Przemyslaw Frankowski, 29, Lens

Nicola Zalewski, 22, Roma

Sebastian Szymanski, 25, Fenerbahce

Michal Skoras, 24, Brügge

Kamil Grosicki, 35, Stettin

Sturm

Robert Lewandowski, 35, Barcelona

Arkadiusz Milik, 30, Juventus

Adam Buksa, 27, Antalyaspor

Krzysztof Piatek, 28, Basaksehir

Karol Swiderski, 27, Verona

Polens Ariel Mosor wehrt den Deutschen Youssoufa Moukoko ab. Bild: keystone

Gruppe an der EM 2024

Die Hammergruppe D besteht aus den Niederlanden, Frankreich, Polen und Österreich. Doch auch hier dürfen drei Mannschaften hoffen, denn auch die besten dritten qualifizieren sich für die Achtelfinals.

Sonntag, 16. Juni

15 Uhr: Polen – Niederlande

18 Uhr: Polen – Österreich

18 Uhr: Frankreich – Polen

Die polnische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 28. Platz

28. Platz Gesamtwert: 222 Millionen Euro

222 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,7 Jahre

27,7 Jahre Wertvollster Spieler: Jakub Kiwior (30 Mio. Euro)

Jakub Kiwior (30 Mio. Euro) Legionäre: 25

