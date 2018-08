Good-News

Ikea liefert seine Möbel in Indien per Elektro-Rikschas



IKEA liefert seine Möbel in Indien per Elektro-Rikschas

Bild: ikea

Vor kurzem hat das schwedische Möbelhaus IKEA seine erste Filiale in Indien eröffnet. In Hyderabad, im Bundesstaat Telangana gibts neu Billy-Regale, Köttbullar und das ikonische blau-gelbe Firmenlogo. Wie trendsderzukunft.de berichtet, hat das schwedische Unternehmen aber einige Anpassungen vorgenommen am bekannten und erfolgreichen IKEA-Konzept. Statt dass die Köttbullar mit Rind- und Schweinefleisch gefüllt sind, wandern sie in Indien mit einer vegetarischen Füllung oder mit Hühnchenfleisch über die Theke.

Wichtiger als die Art und Weise der Verköstigung ist aber eine weitere Neuheit, die IKEA auf dem Indischen Subkontinent präsentiert. Weil in Indien das do-it-yourself-Prinzip nicht verbreitet ist, werden Möbel auf Wunsch ausgeliefert; nicht etwa per Auto, sondern stilgerecht und landestypisch mit Rikschas. Die Dreiräder werden mit einem Elektromotor angetrieben, die Batterien werden mit Sonnenenergie gespeist – auf den Dächern der Gefährte sind nämlich Kollektoren angebracht. (wst)

Umziehen in der Schweiz – der Horror in 7 Phasen Video: watson/Emily Engkent

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare