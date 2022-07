Schach-Roboter bricht Siebenjährigem den Finger bei Turnier in Moskau

Der Siebenjährige – der zu den besten Nachwuchsspielern in Russland gehört – kam mit einem Schock und einem gebrochenen Finger davon. Schon am nächsten Tag konnte er das Spiel gegen den Roboter beenden. (fwe)

Tragödie am Creux-du-Van: Mutter (37) stürzt sich mit ihren beiden Kindern in den Tod

Der grösste Feigling der US-Politik

Der Ausschuss hat die Heuchelei von Senator Josh Hawley – einem Hardcore-Trump-Fan – entlarvt. Derweil erhält die Schutzmauer rund um den Ex-Präsidenten Risse.

Michael Dukakis lag 1988 im Wahlkampf gegen George H. Bush in den Umfragen deutlich in Führung. Da beschloss er, sich in Militärmontur in einem Panzer ablichten zu lassen. Er sah dabei so lächerlich aus, dass er in den Umfragen abstürzte und die Wahl verlor.