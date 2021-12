Surfer vor Kaliforniens Küste von Haifisch getötet

Die Omikron-Übersicht: Was du jetzt wissen musst – in 7 Punkten

Kapitol-Attacke: So will Trump die Akten-Herausgabe noch verhindern

Im Rechtsstreit um die Herausgabe von Dokumenten für die Aufarbeitung der Attacke auf das Kapitol hat der frühere US-Präsident Donald Trump sich an den Obersten Gerichtshof des Landes gewandt. Trump reichte am Donnerstag beim Supreme Court in Washington einen Antrag ein, um die Herausgabe von Unterlagen an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Kongress zu verhindern. Der Ex-Präsident hatte zuvor auf unteren Instanzen erfolglos versucht, die Weitergabe der Dokumente zu unterbinden.