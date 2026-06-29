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Pakistan greift erneut Ziele in Afghanistan an

Pakistan Islamabad Security Red Zone Pakistani army personnel patrol the Red Zone area in Islamabad on April 9, 2026. Pakistan is preparing for high-level talks involving US and Iranian representative ...
Sicherheitskräfte haben entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Bodeneinsatz entlang der Grenze: Pakistan greift erneut Ziele in Afghanistan an

29.06.2026, 01:1129.06.2026, 01:11

Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele im Nachbarland Afghanistan angegriffen. Sicherheitskräfte hätten entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz durchgeführt, schrieb Informationsminister Ataullah Tarar am Abend auf der Plattform X. Diesem folgten den Angaben nach Angriffe im Grenzgebiet auf Verstecke und Rückzugsgebiete unter anderem der pakistanischen Taliban (TTP).

Bei den Angriffen seien drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört und mehrere mutmassliche Terroristen getötet worden, teilte Tarar weiter mit. Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einem Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet worden waren.

Aus Afghanistan gab es zunächst keine offiziellen Angaben der dort regierenden islamistischen Taliban. Der lokale Sender Tolonews berichtete, bei den Luftangriffen seien mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Seit Herbst kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen der beiden Nachbarländern. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben. Kabul bestreitet das. Vorübergehend herrschte in dem Konflikt eine Waffenruhe; seit Ende Februar spricht Pakistan von einem «offenem Krieg». (sda/dpa)

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