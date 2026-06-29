freundlich21°
DE | FR
burger
International
USA

Trump will Golfplatz in Washington umbauen lassen

Trump Golf Platz Washington
Am 1. September werden die Arbeiten für einen neuen Golfplatz mitten in der Stadt auf einer Halbinsel beginnen, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social ankündigte.Bild: X/SecretaryBurgum

Nach Ballsaal und einem Riesen-Triumphbogen hat Trump das nächste Projekt im Visier

29.06.2026, 00:5329.06.2026, 00:53

Ein Ballsaal, ein Riesen-Triumphbogen und nun ein prächtiger Golfplatz: US-Präsident Donald Trump will mit einem weiteren Projekt das Aussehen der US-Hauptstadt verändern. Am 1. September werden die Arbeiten für einen neuen Golfplatz mitten in der Stadt auf einer Halbinsel beginnen, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social ankündigte. Es soll «einer der besten Golfplätze» der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein. Kritiker von Trumps Architektur-Projekten, die sich in seiner zweiten Amtszeit häufen, sprechen von Geltungssucht. Trump sagt hingegen, dass ein neuer Golfplatz der Stadt Prestige bringen werde.

Es soll «einer der besten Golfplätze» der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein, so Trump.
Es soll «einer der besten Golfplätze» der Welt werden und der Öffentlichkeit zugänglich sein, so Trump.truth social

Der 80-Jährige spielt selbst gerne Golf. Der Trump-Familienkonzern betreibt Golf-Clubs in mehreren Ländern. Die Wochenenden verbringt der US-Präsident häufig mit Golfspielen, vor allem in Florida. Wie wichtig Trump das Golf-Projekt ist, kann man auch daran ablesen, dass er sich am Sonntag zu dem Standort fahren liess und vor Ort Pläne sichtete.

Trump will den Golfplatz in die Lage versetzen, grosse Profi-Turniere wie die U.S. Open, Ryder Cup und PGA Championship ausrichten zu können. Zu den Kosten der Arbeiten unter der Leitung des US-Innenministeriums machte Trump in seinem Post keine Angaben, ebenso wenig dazu, wer am Ende zahlt.

Alter Golfplatz soll ersetzt werden

Der Golfplatz in der US-Hauptstadt soll das bisherige öffentliche Golfplatzgelände East Potomac Golf Links auf der Halbinsel ersetzen, das aus Trumps Sicht heruntergekommen ist. Er schrieb, viele der Bäume seien beschädigt und stellten eine Gefahr für Besucher dar. Er sieht auch grosse Mängel bei der Bewässerung. Es handelt sich um eine Prestige-Lage. Vom Golfplatz umgeben vom Fluss Potomac hat man Ausblick auf berühmte Denkmäler der Stadt. Auch das Weisse Haus ist nur wenige Kilometer entfernt.

Seit längerem ist bekannt, dass Trump den alten Golfplatz ins Visier genommen hat. Der in den 1920er Jahren in Betrieb genommene Platz ist laut «New York Times» anfällig für Überschwemmungen. Das Instandhaltungsbudget sei begrenzt gewesen, das habe Spuren hinterlassen. 2020 habe eine gemeinnützige Organisation den Betrieb übernommen und wollte das Gelände restaurieren.

Nicht jedes Projekt verläuft reibungslos

Der Golfplatz ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Trump der demokratisch regierten Hauptstadt äusserlich seine Prägung geben will. Auf dem Gelände des Weissen Hauses lässt er einen riesigen Ballsaal errichten. Zudem plant er einen Riesen-Triumphbogen in der Stadt. Jüngst liess er ausserdem in einem umstrittenen Vorhaben das riesige Wasserbecken Reflecting Pool in der Umgebung berühmter Denkmäler mit blauer Farbe auskleiden, damit das Wasser die Monumente noch besser reflektiert. Jedoch färbte sich nur kurz nach der Fertigstellung das Wasser wegen Algen wieder grün, so dass Arbeiter anrücken mussten. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Doppeltes Erdbeben in Venezuela
1 / 30
Doppeltes Erdbeben in Venezuela

In Venezuela haben sich am Donnerstag, 25. Juni 2026, zwei Erdbeben innerhalb weniger Minuten ereignet.
quelle: keystone / boris vergara
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Panzer und Schüsse im Regierungsviertel von Bagdad
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
29,4 Grad – Rekord für wärmste Nacht in Deutschland
Die vergangene Nacht war nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland. Der Rekord wurde demnach im ostsächsischen Kubschütz aufgestellt, dort sank die Nachttemperatur nicht unter 29,4 Grad.
Der bisherige Rekord stammt dem DWD zufolge aus dem Jahr 2003, damals war das Thermometer in der Nacht am Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz nicht unter den Wert von 27,2 Grad gefallen.
Zur Story