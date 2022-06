Dutzende Tote bei Angriff auf katholische Kirche im Süden Nigerias

Dschihadistische Gruppen haben in den vergangenen Jahren viele Anschläge auf Kirchen im überwiegend muslimischen Norden Nigerias verübt. Dies ist das erste Mal, dass ein Anschlag auf eine Kirche im überwiegend christlichen Süden verübt wurde. Religiöse Konflikte, insbesondere zwischen Muslimen und Christen, kommen in dem westafrikanischen Land mit rund 206 Millionen Einwohner immer wieder vor. (sda/dpa)

Bei einem Angriff auf eine katholische Kirche im Südwesten Nigerias sind am Pfingstsonntag Dutzende Menschen getötet worden. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Ondo geschah der Angriff in der Stadt Owo während des Sonntagsgottesdienstes in der Kirche St. Francis. Eine Gruppe unbekannter Bewaffneter habe die Kirche gestürmt und wahllos auf die Besucher des Gottesdienstes geschossen, sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Medienberichten zufolge wurde bei dem Angriff auch Sprengstoff gezündet.

Ein Grossfeuer in einem Container-Depot hat im Osten von Bangladesch nach Polizeiangaben mindestens 32 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 450 Menschen seien bei dem offenbar von einer Explosion ausgelösten Brand in dem Depot nahe der Hafenstadt Chittagong verletzt worden, zitierte die Zeitung «Dhaka Tribune» am Sonntag einen Sprecher des Rettungsdienstes Roter Halbmond. In vielen der Containern befanden sich den Angaben zufolge Chemikalien.