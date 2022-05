Dutzende Tote bei Massenpanik in Nigeria

Die Explosion von Feuerwerkskörpern neben einem Hindu-Tempel und die anschliessende Panik kostete beim indischen Neujahrsfest Vishu in Paravur im April 2016 mehr als 100 Menschen das Leben. Bei einer Massenpanik auf der islamischen Wallfahrt nach Mekka starben im September 2015 in Saudi-Arabien nach Regierungsangaben 769 Menschen, inoffizielle Berechnungen gehen von rund 2000 Todesopfern aus. (sda/dpa)

In der Vergangenheit war es bereits zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Im Juli starben in Maiduguri im Nordosten Nigerias sieben Menschen, als eine Hilfsorganisation kostenlose Lebensmittel verteilte.

Nigeria ist mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land, die grösste Volkswirtschaft und auch der wichtigste Ölproduzent Afrikas. Gleichzeitig leben dort nach Angaben der Weltbank aber mehr als 80 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze des Landes. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari teilte am Sonntag über seinen Sprecher mit, er sei sehr traurig über die Todesfälle bei der Massenpanik in Port Harcourt.

Bei einer Massenpanik bei einer kirchlichen Wohltätigkeitsveranstaltung in Nigeria sind nach Polizeiangaben 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Teilnehmer wurden bei dem Unglück in der Stadt Port Harcourt im Süden des westafrikanischen Landes am Samstagmorgen verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

