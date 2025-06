Kroatien-Ferien: Abfallflut bedroht beliebte Touristenregionen an der Adria-Küste

So grossen Einfluss haben Influencer wirklich auf die Ferienpläne

So bezieht Kroatien schliesslich 20 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts aus Einnahmen durch den Tourismus. Angesichts immer wärmerer Sommer wäre hier eine stabile Trinkwasserversorgung unabdinglich.

Gerade in den Sommermonaten sind auch die Küstenorte auf dieses Grundwasser angewiesen, denn die Trinkwasserversorgung wird durch die Orte im Hinterland aufrechterhalten. Bei entsprechender Schadstoffbelastung könnte ganzen Touristenhochburgen ein Kollaps drohen.

Das Ganze könnte allerdings auch schwere Folgen für die gesamte bei Touristen beliebte Adriaregion haben. «Es ist alles porös und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Schadstoffe tief in die Erde und das Grundwasser sickern», sagt der Umweltaktivist Mile Ilić dem MDR. «Kein Zweifel, unser Grundwasser ist bedroht.»

Und das ist mittlerweile gar nicht mehr unwahrscheinlich. So berichtet der MDR von tonnenweise Abfall, der in der kroatischen Kleinstadt Gospic offenbar jahrelang illegal auf einem Industriegelände und umliegenden Brachflächen abgeladen und vergraben wurde. Mehrere Personen wurden mittlerweile festgenommen.

Zwar hat Kroatien bei der Abfalltrennung Fortschritte gemacht – laut offiziellen Zahlen stieg der Anteil der Gemeinden mit aktiver Mülltrennung zwischen 2017 und 2021 von 28 auf 43 Prozent. Doch noch immer sind viele Regionen rückständig, zudem bleiben illegale Deponien ein ernstes Problem. Besonders besorgniserregend ist, wenn Abfall sich seinen Weg aus Flüssen in die Küstenregionen bahnt.

Jahr für Jahr zieht Kroatien mit seiner eindrucksvollen Küste entlang der Adria und den malerischen Kies- und Sandstränden Millionen Feriengäste an. Doch jenseits des Postkartenidylls zeigt sich eine alarmierende Realität: Immer häufiger werden Strände und Küsten von Abfall übersät.

Die Müllentsorgung in Kroatien bleibt hinter den meisten EU-Standards zurück. Illegale Mülldeponien sind nicht nur für die Einheimischen unangenehm, sondern auch für Touristenregionen eine echte Bedrohung.

An der Adria-Küste gibt es an Stränden immer mehr Abfall.

An der Adria-Küste gibt es an Stränden immer mehr Abfall. Bild: www.imago-images.de

