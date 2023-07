USA verhängen Sanktionen gegen Mali-Offizielle wegen Wagner-Hilfe

In Mali regiert eine Militärjunta unter Oberst Assimi Goïta. Das Militär hatte 2020 und 2021 in zwei Putschen die Macht in dem Sahelstaat mit rund 23 Millionen Einwohnern übernommen und wandte sich Russland zu, von dem es sich robustere Hilfe gegen Islamisten versprach. Während die Militärjunta nur von Ausbildern spricht, sind Schätzungen zufolge bis zu 2000 russische Wagner-Söldner im Land aktiv. Zuletzt hatte die malische Regierung zudem den Abzug der UN-Friedensmission Minusma aus dem Land gefordert. Die dort im Einsatz befindlichen deutschen Soldaten wollen bis Jahresende abziehen. (saw/sda/dpa)

Dass es im Bahnverkehr zu Verspätungen kommt, überrascht in der Schweiz längst niemanden mehr, anders dagegen in Japan. Dort sind Verspätungen derart selten, dass es bisweilen zur Top-Nachricht wird, wenn es doch mal vorkommt. So geschehen am Montag in Tokio auf der Yamanote-Linie in Tokio, eine der verkehrsreichsten und wichtigsten Bahnlinien der Metropolregion: An diesem Tag fielen wegen einer Signalstörung gleich am Morgen die ersten planmässigen Züge aus. Für Japans Medien war das prompt die Hauptnachricht. Rund 110'000 Menschen seien von der Betriebsstörung betroffen gewesen.